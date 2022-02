Diretta Pescara Napoli Primavera/ Streaming video tv: ospiti favoriti

DIRETTA PESCARA NAPOLI PRIMAVERA: PUNTI PER SVOLTARE

Pescara Napoli Primavera, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 26 febbraio 2022, è la partita che aprirà il programma della ventunesima giornata del Campionato Primavera 1, che ormai è entrato stabilmente nella sua seconda metà. Sulla carta, un rapido sguardo alla classifica ci basta per capire che la diretta di Pescara Napoli Primavera vedrà favoriti gli ospiti partenopei, che hanno infatti 25 punti contro gli appena 8 raccolti fino a questo momento dai padroni di casa abruzzesi, che sono tristemente il fanalino di coda della classifica.

La scorsa giornata però è stata a dire il vero più negativa per il Napoli, che ha dovuto incassare un pesantissimo ko casalingo per 0-5 contro la Juventus, un rovescio che contro la storica rivale fa malissimo anche a livello Primavera. Pure il Pescara ha perso, ma se non altro gli abruzzesi hanno fatto una figura più che dignitosa cedendo per 1-0 sul campo del Torino. La salvezza tuttavia è sempre più lontana per il Delfino, mentre il Napoli deve immediatamente tornare alla vittoria per rilanciarsi: cosa succederà in Pescara Napoli Primavera?

DIRETTA PESCARA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia al canale numero 60 del telecomando, che è la “casa” del campionato Primavera 1. In alternativa, si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming video, tramite l’app di Sportitalia oppure il sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA NAPOLI PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pescara Napoli Primavera. I padroni di casa abruzzesi di mister Pierluigi Iervese potrebbero scendere in campo con questi titolari nel modulo 3-5-2: Madonna, Postiglione e Scipione nella retroguardia a tre davanti al portiere Servalli; a centrocampo invece una folta linea a cinque con Scipioni, D. Mehic, A. Mehic, Kuqi e Colazzilli da destra a sinistra; infine Salvatore e Stampella potrebbero formare la coppia d’attacco.

Per il Napoli, mister Nicolò Frustalupi potrebbe cambiare qualcosa dopo la batosta contro la Juventus: un cambio è sicuramente obbligato in difesa, dal momento che Hysaj sarà squalificato e potrebbe giocare Manè con Barba e Costanzo davanti al portiere Idasiak. Regna maggiore incertezza negli altri reparti, proviamo comunque a disegnare un 3-4-2-1 con Marchisano, Saco, Spavone e Giannini a centrocampo, D’Agostino e Vergara invece sulla trequarti in appoggio al centravanti Cioffi.



