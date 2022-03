Diretta Pescara Napoli/ Streaming video tv: scontro per la salvezza (Primavera 1)

DIRETTA PESCARA NAPOLI: PUNTI PESANTI!

La diretta di Pescara Napoli, match valido per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena mercoledì 16 marzo 2022 a partire dalle ore 15.00. L’impegno, che si sarebbe dovuto disputare alla fine di febbraio, era stato rinviato a causa del maltempo che era piombato sul capoluogo abruzzese. L’emergenza, tuttavia, è adesso acqua passata, per cui le due squadre scenderanno in campo nell’importante scontro diretto per la salvezza con l’obiettivo di portare punti a casa.

Diretta/ Pescara Cesena (risultato finale 1-0): il Delfino avvicina il terzo posto

La classifica vede favoriti i partenopei, che si trovano al tredicesimo posto a quota 29. Gli abruzzesi invece sono il fanalino di coda con soltanto 11 punti a bottino. Nello scorso turno, tuttavia, i Delfini sono riusciti a conquistare una vittoria che mancava da tempo nello scontro diretto con la SPAL. L’obiettivo è adesso quello di trovare continuità per risalire. Un solo punto, invece, sono riusciti a conquistare gli azzurri in occasione del match casalingo contro l’Empoli. È per questo che vogliono tornare al più presto al successo.

Diretta/ Spal Pescara Primavera (risultato finale 1-2): colpo esterno del Delfino!

DIRETTA PESCARA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il recupero della diretta di Pescara Napoli Primavera, in programma quest’oggi a partire dalle ore 15.00, sarà visibile in chiaro – senza dunque il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento – sui canali di SportItalia del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non sono tuttavia disponibili esclusivamente in televisione, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

Diretta/ Olbia Pescara (risultato finale 1-2) streaming: Frascatore decide nel finale

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA NAPOLI PRIMAVERA

Le due squadre sono scese in campo nel weekend per il tradizionale prosieguo del campionato, per cui non è da escludere che ci possa essere del turnover nelle probabili formazioni della diretta Pescara Napoli Primavera. I padroni di casa, ad ogni modo, dovrebbero confermare il 4-3-3 vincente dello scorso turno: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer. Gli ospiti invece metteranno in atto qualche sostituzione, dato che nella scorsa giornata non è andata nel migliore dei modi. Questo il possibile 3-5-2: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA