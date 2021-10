DIRETTA PESCARA OLBIA/ Video streaming tv: l’unico precedente è molto recente

DIRETTA PESCARA OLBIA: I TESTA A TESTA

Novità quasi assoluta risulta essere la diretta di Pescara Olbia, che ci attende oggi pomeriggio per il girone B di Serie C. L’unico precedente ufficiali è infatti freschissimo, cioè la vittoria per 2-0 del Pescara di giovedì 19 agosto scorso, nella sfida valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Di conseguenza non possiamo dire molto di più su un testa a testa “storico” tra queste due formazioni, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 6,53 milioni di euro complessivi per la rosa del Pescara, cioè 225.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio abruzzese, mentre per l’Olbia siamo solo a 2,90 milioni complessivi e 121.000 euro medi per ogni giocatore dei sardi. Differenze sulla carta certamente assai evidenti, chissà però se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESCARA OLBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Olbia di Serie C sarà disponibile su Sky Sport. L’emittente satellitare trasmette i migliori match della terza serie italiana, e la gara in questione sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio sul canale 254. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sport, diventata ormai da anni la casa della Serie C. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo che supporti il servizio. E’ possibile visionare i contenuti della piattaforma anche su Smart Tv.

PESCARA OLBIA: IL DELFINO VUOLE RILANCIARSI

Pescara Olbia, in diretta domenica 31 ottobre alle ore 14:30 dallo stadio Adriatico di Pescara. La partita sarà valevole per la 12^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. Il Pescara è reduce dal pareggio in trasferta conseguito sul campo del Siena con il risultato di 1-1. Un periodo piuttosto difficile per la squadra di Gaetano Auteri, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Contro i sardi, gli abruzzesi vogliono tornare alla vittoria. Il Delfino occupa comunque la zona play-off con 17 punti, posizionato all’ottavo posto.

L’Olbia è reduce dalla sconfitta interna per 0-3 contro il Modena. Nella partita precedente, i sardi erano tornati ai tre punti, imponendosi in casa del Montevarchi con un secco 0-2. La squadra allenata da Massimiliano Canzi è tredicesima in classifica con 13 punti, arrivati con 4 vittorie e un pareggio. Il precedente scontro tra le due compagini risale allo scorso anno in una partita di Coppa Italia. In quell’occasione fu il Pescara a conquistare la vittoria con il risultato di 2-0, conseguito con le reti di Galano e Cancellotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA OLBIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Pescara Olbia. L’allenatore del Delfino, Gaetano Auteri dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-1-2. Ecco gli undici che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto: Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Illanes; Zappella, Pompetti, Rizzo, Nzita; Memushaj; De Marchi, Ferrari.

Il tecnico dell’Olbia, Massimiliano Canzi dovrebbe optare per il classo modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione che scenderà in campo allo stadio Adriatico di Pescara: Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Palesi, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Pescara Olbia di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti gli abruzzesi, infatti la vittoria del Pescara, abbinata al segno 1, è quotata 1.70. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.55. L’eventuale vittoria dell’Olbia, abbinata al segno 2 viene offerta con una quota di 5.00.



