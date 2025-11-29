Diretta Pescara Padova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Adriatico per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PESCARA PADOVA, SI VA A CACCIA DI PUNTI!

La diretta Pescara Padova prenderà il via sabato 29 novembre 2025 a partire dalle ore 15:00. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia andranno in campo due società che si trovano al momento nella parte destra della classifica della Serie B 2025/2026. In questa quattordicesima giornata l’obiettivo di entrambe è ottenere punti preziosi.

I padroni di casa continuano ad essere in difficoltà fino a questo momento dell’annata calcistica essendo appunto penultimi, e cioè al diciannovesimo posto, a quota nove. Solamente lo Spezia si piazza alle spalle dei Delfini, lontano una lunghezza, dopo essere stati scavalcati lo scorso weekend dalla Sampdoria, vincente contro la Juve Stabia.

Lo spettacolare pareggio per 3 a 3 maturato in trasferta contro il Catanzaro ha permesso agli abruzzesi di ricominciare a muoversi dopo due KO consecutivi ma la strada per uscire dalla zona retrocessione è ancora lunga. I Patavini sono invece al quattordicesimo posto avendo racimolato altrettanti punti fino a questo momento del torneo.

I biancoscudati hanno però mostrato di avere qualche problema da un paio di settimane a questa parte avendo perso prima contro il Mantova e più recentemente pure contro il Venezia per 2 a 0 nel proprio impianto. Proprio il Mantova ha raggiunto i veneti che vorrebbero allontanarsi dalle caselle valide per i playout ed entrare piuttosto in zona playoff.

DIRETTA PESCARA PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su LaB Channel, a cui ci si può iscrivere se abbonati ad Amazon Prime Video, a mandare in onda la diretta Pescara Padova. Questa partita sarà trasmessa sempre in streaming anche per chi avesse sottoscritto un abbonamento a DAZN.

PESCARA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Padova: modulo 3-4-2-1 iniziale per la compagine guidata dal tecnico Gorgone con Desplanches, Corbo, Pellacani e Brosco, Oliveri, Dagasso, Squizzato ed Oliveri, Sgarbi, Olzer e Tsadjout. Mister Andreoletti opterà quasi sicuramente per un 3-5-2 con Fortin, Faedo, Perrotta e Sgarbi, Capelli, Varas, Fusi, Crisetig e Barreca, Bortolussi e Lasagna.

PESCARA PADOVA, LE QUOTE

Le quote di Bet365 per l’esito finale della diretta Pescara Padova delineano un match abbastanza equilibrato. Stando infatti ai numeri proposti ad esempio da questa agenzia di scommesse, non c’è poi così tanto divario tra il segno 1 e 2, rispettivamente pagati a 2.80 ed a 2.70. Gli ospiti sono dunque i favoriti mentre il pareggio si candida ad essere l’opzione meno probabile con l’x quotato a 3.00.