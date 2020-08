Diretta Pescara Perugia/ Streaming video DAZN: l’andata dei playout Serie B

Pescara Perugia, in diretta dallo stadio Adriatico della città abruzzese, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 10 agosto 2020, come partita d’andata dei playout di Serie B che serviranno a determinare l’ultima squadra che retrocederà in Serie C. Sono molti i temi d’interesse attorno alla diretta di Pescara Perugia: entrambe le formazioni erano partite con ambizioni senza dubbio maggiori, ma hanno vissuto un campionato difficile e adesso a una delle due toccherà l’amarissimo calice della retrocessione – che verrà decretata al termine della partita di ritorno, venerdì sera a Perugia. L’ultima giornata della stagione regolare è stata amarissima sia per gli abruzzesi sia per gli umbri: la salvezza diretta era alla portata, tuttavia il Perugia ha perso sul campo del Venezia e la stessa cosa è successa al Pescara in casa del Chievo, di conseguenza sono rimaste ferme a 45 punti con sole tre squadre alle loro spalle in classifica ed eccoci dunque pronti a vivere un playout di lusso come Pescara Perugia, tra due formazioni che era davvero difficile pronosticare a rischio retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PESCARA PERUGIA

La diretta tv di Pescara Perugia sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Pescara Perugia sarà visibile solamente in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff e playout compresi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PERUGIA

Esaminando adesso brevemente anche le probabili formazioni per Pescara Perugia, ecco che i padroni di casa abruzzesi dovrebbero affrontare la partita d’andata dei playout di Serie B con il modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Fiorillo in porta; davanti a lui linea difensiva a tre uomini formata da Bettella, Del Grosso e Drudi; a centrocampo ecco invece una folta linea a cinque che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Zappa, Memushaj, Busellato, Palmiero e Crecco; infine il tandem d’attacco composto da Galano e Maniero. La replica del Perugia potrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-3-3: Vicario fra i pali; difesa a quattro davanti a lui con Mazzocchi, Sgarbi, Angella e Falasco da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Dragomir, Carraro e Falzerano, infine il tridente offensivo con Falcinelli, Iemmello e Melchiorri in campo dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine naturalmente uno sguardo anche al pronostico su Pescara Perugia, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Parte leggermente favorito il Pescara padrone di casa, ma le differenze sono minime: infatti il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,10 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà creduto nella vittoria esterna del Perugia.



