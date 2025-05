Diretta Pescara Pianese (risultato 0-0): si comincia!

Siamo arrivati al via della diretta Pescara Pianese, una partita i cui unici precedenti sono quelli della stagione regolare: mai prima d’ora le due squadre si erano incrociate, il bilancio racconta di una vittoria casalinga per parte e dunque possiamo citare quella ottenuta dal Pescara, avvenuta in realtà parecchio tempo fa visto che era il 16 settembre. Allo stadio Adriatico il Delfino aveva vinto 2-1 in rimonta: nel primo tempo la Pianese si era portata in vantaggio con Guglielmo Mignani, a inizio ripresa il pareggio di Andrea Ferraris e poi la beffarda autorete di Federico Pacciardi, per il successo degli abruzzesi addirittura al 934’ minuto.

È curioso poi ricordare che Alessandro Formisano ha affrontato il Pescara anche lo scorso anno, ma su un’altra panchina: era l’allenatore del Perugia che lo ha poi esonerato all’inizio di questa stagione, eravamo all’Adriatico e, incredibilmente, anche quella partita all’Adriatico era stata decisa da un autogol al 93’ minuto, questa volta di Davide Di Pasquale. Che questo trend si possa ripetere anche questa sera? E se sì, a favore di quale squadra? Scopriremo tutto insieme tra pochi minuti, possiamo infatti accomodarci e seguire insieme la diretta Pescara Pianese, finalmente la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Pescara Pianese, come seguire la partita

Come è stato per la stagione regolare anche i playoff di Serie C e quindi la diretta Pescara Pianese saranno trasmessi al grande pubblico dal canale 253 di Sky Sport che quindi manderà in onda la partita dello Stadio Adriatico o sugli smartphone in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Pescara Pianese, bianconeri a caccia della seconda vittoria

Alle 20.00 si terrà la diretta Pescara Pianese partita importantissima che vale per il secondo turno dei playoff di Serie C e che potrà far continuare il sogno promozione solo ad una delle due squadre, il delfino ha potuto saltare il primo turno e arriva quindi alla sfida ben riposato dall’ottimo quarto posto nel girone B guadagnato con un’incredibile rimonta portata in atto nel girone di ritorno.

Per i bianconeri invece questa è la seconda sfida dopo aver eliminato il Pineto vincendo in trasferta e a sorpresa 0-1, potrebbe arrivare leggermente stanca ma anche galvanizzata dal risultato e pronta a ripetersi.

Formazioni Pescara Pianese, probabili ventidue in campo

Per la diretta Pescara Pianese le formazioni che scenderanno in campo saranno quelle che possono assicurare le migliori prestazioni possibili, fondamentali in una sfida ad eliminazione diretta, per Silvio Baldini questo vuol dire 4-3-3 con Plizzari in porta, Moruzzi, Pellacani, Lancini e Letizia in difesa, Meazzi, Squizzato e Valzania a centrocampo, Bentivegna, Ferraris e Merola in attacco. Alessandro Vittorio Formisano invece risponderà con il 3-4-1-2 con Boer, Ercolani, Pacciardi e Masetti, Chesti, Proietto, Simeoni e Da Pozzo, Marchesi, Bacchin e Mignani.

Diretta Pescara Pianese, quote e possibile esito finale

Il risultato della diretta Pescara Pianese secondo diversi siti di scommesse tra cui Sisal dovrebbe vedere una vittoria abbastanza schiacciante dei delfini che infatti viene pagata 1.61, questo sia per il miglior percorso in campionato disputato sia perché più freschi nell’affrontare la sfida, vista come impossibile la vittoria dei bianconeri che è fissata a 5.25 per via della stanchezza accumulata e della differenza con la rosa avversaria, c’è poi il pareggio che viene dato a 3.25 che nonostante improbabile non è da escludere nel caso le squadre si ritrovino in parità nell’ultima frazione di gioco.