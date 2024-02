DIRETTA/ Pescara Pineto video streaming tv: derby ma con storia quasi assente! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA PESCARA PINETO: TESTA A TESTA

La storia dei testa a testa della diretta Pescara Pineto non è molto ricca di precedenti. Gli unici due hanno visto una vittoria a testa, la prima 1-0 per il Pineto con gol di Gambale mentre la seconda sempre 1-0 ma in favore del Pescara con la rete di Vergani in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. Andiamo dunque a vedere le ultime partite di entrambe le squadre per farci meglio un’idea.

Video/ Rimini Pineto (1-1) gol e highlights: biancorossi spreconi (Serie C, 28 gennaio 2024)

Il Pescara è reduce da due vittorie consecutive contro Sestri Levante per 3-0 e Arezzo per 2-1 in trasferta mentre in precedenza aveva perso le prime due gare del 2024 contro Juventus U23 e Perugia. Il Pineto non ottiene tre punti dal 3 dicembre e nelle ultime cinque ha perso con Torres, Gubbio e Ancona, pareggiando contro Entella e Rimini rispettivamente per 0-0 e 1-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Rimini Pineto (risultato finale 1-1): Volpicelli in rete, rete annullata a Morra (28 gennaio 2024)

PESCARA PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pescara Pineto sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

LA PRESENTAZIONE

Manca solo il fischio di inizio per fare la storia della diretta di Pescara Pineto, programmata per oggi 3 febbraio 2024 alle ore 20:45, per un dopocena sportivo in grado di farci digerire il pasto serale. Questo emozionante scontro vedrà i padroni di casa, attualmente al quinto posto in classifica, affrontare gli ospiti del Pineto, posizionati al nono posto. Gara dunque che potrebbe consolidare o mettere a repentaglio la posizione in zona playoffs delle due compagini.

Video/ Pescara Sestri Levante (3-0) gol e highlighgts: Di Pasquale cala il tris (27 gennaio 2024)

Il Pescara arriva a questa partita in un ottimo momento di forma, dopo aver conquistato due vittorie consecutive contro Sestri Levante e Arezzo. Gli abruzzesi del Pineto invece occupano arrivano a questo incontro dopo un pareggio contro il Rimini e una sconfitta contro l’Ancona. Per questo gli ospiti sono scesi un po’ nella graduatoria dopo un mese di dicembre che sembrava vederli addirittura competere per una promozione diretta.

PESCARA PINETO: PROBABILI FORMAZIONI

Dopo aver fatto un’introduzione della diretta di Pescara pineto, passiamo ora alle probabili formazioni in maniera tale da arrivare preparati al fischio di inizio: i padroni di casa, sotto la guida di Zeman di certo non abbandoneranno mai il tanto amato modulo del 4-3-3. La punta centrale Cuppone, in grande forma, sarà il punto focale dell’attacco casalingo, che nella scorsa partita è anche andato in gol.

Per il Pineto, sembra che si andrà in campo con il 3-5-2. Con tutti i giocatori impegnati a supportare l’attacco, l’obiettivo principale infatti sarà trovare Volpicelli e dargli il pallone sui piedi. Nonostante l’età, Volpicelli dimostra di essere ancora una minaccia in zona gol e sarà un elemento chiave per le ambizioni offensive del Pineto.

PESCARA PINETO, LE QUOTE

La diretta di Pescara Pineto rappresenta anche una possibilità per vedere insieme le quote offerte da Intralot: il sito di scommesse infatti mette la vittoria del Pescara a 1,5 mentre un’impresa del Pineto porterebbe il 2,3 dell’importo scommesso. Il segno X invece viene dato a 2.

