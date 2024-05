DIRETTA/ Pescara Pontedera video streaming tv: Adriatico tabù per i toscani (Serie C, 7 maggio 2024)

DIRETTA PESCARA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Nell’approcciarci alla diretta di Pescara Pontedera è giusto prendere in considerazione anche il testa a testa che ci introduce al primo turno dei playoff, che può dare qualche indicazione utile. Certamente lo fanno le due partite andate in scena nel corso del girone B: il 23 marzo scorso si è giocato qui all’Adriatico per la 33^ giornata, è passato un mese e mezzo e la vittoria era andata al Pescara, risultato 1-0 e gol decisivo segnato da Davide Merola, il suo quindicesimo in campionato. Ancora peggio al Mannucci, all’inizio di dicembre: clamoroso 5-0 in favore del Delfino, ma quella squadra abruzzese viaggiava ancora ad alta velocità prima di arenarsi.

Resta il fatto che il Pontedera non è mai riuscito a vincere nello stadio del Pescara, e questo è un guaio visto che stasera dovrà farlo: gli altri due incroci risalgono alla stagione 2021-2022 e all’Adriatico era finita 1-1, mentre a fine novembre nel match di andata registriamo il 2-1 in favore dei toscani che dunque sono sotto nei precedenti ma almeno hanno battuto per una volta l’avversaria del primo turno dei playoff. L’ago della bilancia pende comunque dalla parte del Pescara, il che non significa che la qualificazione sia già in tasca… (agg. di Claudio Franceschini)

PESCARA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Pescara Pontedera servirà l’abbonamento Calcio della tv satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione sportiva, altrimenti con le medesime modalità sarà possibile seguire questa sfida anche sulla piattaforma streaming di NowTv, facendo parte dell’ecosistema di Sky.

PESCARA PONTEDERA: IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF!

Oggi 7 maggio 2024 alle 20,30 all’Adriatico andrà in onda la diretta di Pescara Pontedera nel primo turno a eliminazione dei playoff di Serie C. Nonostante i toscani siano arrivati a questa fase con un piazzamento in classifica peggiore rispetto ai Delfini, il Pontedera sembra avere una marcia in più in questa fase cruciale della stagione. Dopotutto, il Pescara ha dovuto fare i conti con alcuni acciacchi nelle ultime settimane, una condizione che potrebbe influenzare il loro rendimento oggi.

Tuttavia, l’esperienza dei biancazzurri in queste partite ad alta tensione potrebbe rivelarsi decisiva. Sarà dunque interessante vedere se il Pescara saprà sfruttare questo vantaggio per superare il Pontedera e continuare la sua corsa verso la promozione.

PESCARA PONTEDERA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto ci spostiamo dalla diretta di Pescara Pontedera per osservare insieme le probabili formazioni del match, con la speranza di individuare chi potrebbe fare la differenza stasera: per i delfini, Merola dovrebbe partire titolare: il numero dieci è il motore dell’attacco, capace di creare occasioni per i compagni e di segnare reti con frequenza.

Spostandoci in casa Pontedera, Ignacchiti sarà una minaccia costante. Nonostante giochi a centrocampo, ha dimostrato una notevole capacità realizzativa con quattro gol e un assist a suo attivo. La sua energia e propensione alla corsa per l’intero match saranno fondamentali per la squadra toscana.

PESCARA PONTEDERA, LE QUOTE E PRONOSTICO PER SCOMMETTERE

È il turno delle quote relative alla diretta di Pescara Pontedera, gentilmente offerte dal bookmaker della Sisal: il segno 1 che darebbe la vittoria agli abruzzesi è quotato a 2,1 mentre per il pareggio, dove il simbolo questa volta è la X, la quota si aggira sul 2,5. I toscani vincenti invece secondo il bookmaker sono fissati a 2,4.

