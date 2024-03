Diretta/ Pescara Pontedera streaming video tv: abruzzesi in caduta libera (Serie C, 23 marzo 2024)

Pescara Pontedera, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi in caduta libera con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di campionato, l’ultima cinquina subita in casa del Rimini ha portato all’addio di Bucaro, sostituito da Cascione in panchina, ennesimo cambio dopo le vicissitudini di salute che hanno coinvolto mister Zeman.

Diretta/ Pontedera Spal (risultato finale 2-1): rimonta toscana! (Serie C, 16 marzo 2024)

Il Pontedera dopo due pareggi consecutivi è tornato alla vittoria battendo in casa la Spal, la formazione toscana si è ripresa il sesto posto solitario in classifica e punta a un piazzamento di rilievo in vista dei play off. Ennesimo campionato importante per il Pontedera che spesso ha partecipato ai play off negli ultimi anni, vedremo se quest’anno la squadra di Canzi riuscirà a ritagliarsi un acuto di spessore nella post season.

Video/ Rimini Pescara (5-1) gol e highlights: doppietta di Morra! (Serie C, 15 marzo 2024)

PESCARA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Pontedera sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Pontedera e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Emmanuel Cascione schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale. Milani; Franchini, Aloi, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ambrosini, Provenzano, Lombardi; Peli, Ianesi; Selleri.

Diretta/ Rimini Pescara (risultato finale 5-1): cinquina con Ubaldi! (Serie C, 15 marzo 2024)

PESCARA PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Pontedera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA