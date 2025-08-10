Diretta Pescara Rimini streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di Coppa Italia (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA PESCARA RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Scopriamo qualcosa sulla storia della diretta Pescara Rimini prima di cedere la parola al campo per il preliminare di Coppa Italia. Nella manifestazione c’è un solo precedente, il pirotecnico pareggio per 3-3 del 5 settembre 2004 nel girone 6 della prima fase, come prevedeva ai tempi la formula della Coppa Italia. Più in generale, le partite ufficiali tra abruzzesi e romagnoli sono diciannove, con un bilancio certamente favorevole al Pescara grazie a otto vittorie, sette pareggi e appena quattro successi per il Rimini.

Calciomercato Pescara News/ Coda e Sepe grandi colpi per la Serie B (18 luglio 2025)

Nello scorso campionato di Serie C entrambe le squadre facevano parte del girone B, che avrebbe poi decretato la promozione del Pescara, sebbene in realtà tramite i playoff. Gli abruzzesi in stagione regolare avevano vinto per 0-1 all’andata a Rimini il 7 settembre 2024, mentre il ritorno a Pescara si concluse con un pareggio per 0-0 in data 11 gennaio 2025. Adesso i romagnoli sono presenti come vincitori della Coppa Italia di Serie C e allora possiamo cedere la parola alla diretta Pescara Rimini! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Serie B News/ Pescara su Rafia, Bardi il nuovo portiere per il Bari (25 giugno 2025)

DIRETTA PESCARA RIMINI: IL DEBUTTO IN COPPA ITALIA

Ecco il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione per abruzzesi e romagnoli: l’appuntamento è fissato allo stadio Adriatico per la diretta Pescara Rimini, che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 10 agosto 2025, per il turno preliminare di Coppa Italia in partita secca.

Il Pescara è reduce dalla promozione dalla Serie C alla Serie B conquistata al termine di una stagione massacrante, dal momento che il Delfino è stata la squadra emersa dai playoff come vincitrice del torneo che coinvolge ben 28 squadre al termine della stagione regolare, la quale aveva visto il Pescara quarto nel girone B.

Calciomercato Serie B News/ Abate sulla panchina della Juve Stabia, Aquilani al Catanzaro (19 giugno 2025)

Dello stesso gruppo faceva parte anche il Rimini, che si è conquistato il posto nella Coppa Italia “maggiore” grazie al successo nella scorsa edizione della Coppa Italia di Serie C. Per i romagnoli in campionato c’era stato invece il nono posto, l’obiettivo ovviamente è di fare meglio.

Per entrambe la Coppa Italia è il primo test per valutare con più precisione come sia andato il pre-campionato, ovviamente particolarmente delicato per il Pescara che deve prepararsi all’impatto con la Serie B. Si comincia a fare sul serio, per la gioia di tifosi e appassionati: stasera chi sarà felice al termine della diretta Pescara Rimini?

PESCARA RIMINI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Purtroppo non sarà disponibile questa sera la diretta Pescara Rimini in tv, per il turno preliminare di Coppa Italia infatti non ci sarà nemmeno una diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA RIMINI

Il 3-4-2-1 è il modulo di riferimento per Vincenzo Vivarini nelle probabili formazioni per la diretta Pescara Rimini. Gli undici titolari degli abruzzesi potrebbero essere Saio in porta; la retroguardia a tre con Staver, Corbo e Giannini; a centrocampo per il Delfino Meazzi, Valzania, Dagasso e Graziani, mentre sulla trequarti offensiva spazio per Merola e Cangiano in appoggio al centravanti Ferraris.

Piero Braglia invece con il suo Rimini dovrebbe rispondere così: modulo 3-5-2 con Vitali tra i pali; retroguardia formata da Lepri, De Vitis e Bellodi; folto centrocampo a cinque con Longobardi, Garetto, Malagrida, Fiorini e Piccoli per gli ospiti romagnoli, che infine in attacco all’Adriatico dovrebbero proporre la coppia titolare composta da Parigi e Ubaldi.