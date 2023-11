DIRETTA/ Pescara Rimini video streaming tv: nei precedenti domina il Delfino (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA PESCARA RIMINI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pescara Rimini evidenzia due formazioni che in passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 15 occasioni. Pescara che ha avuto la meglio in 7 circostanze con il Rimini che risponde con tre vittorie; le restanti 5 partite sono terminate con il risultato di pareggio. I gol totali collezionati dal Pescara contro il Rimini risultano essere 19 mentre quelli subiti uno meno. La prima sfida giocata tra queste due squadre risulta essere quella del 1976 terminata con il successo in trasferta del Pescara con il risultato di 1-2.

Dopo la prima vittoria il Pescara riesce a mantenere l’imbattibilità per altre 5 partite, capitolando soltanto nel 1982 con il risultato di 2-0. Avvicinandoci in tempi più moderni da segnalare la sfida terminata con il risultato di 3-3. Ad andare in a segno in due occasioni l’attaccante palermitano Emanuele Calaiò che risulta, tutt’oggi, il miglior marcatore della sfida insieme a Croce, Pagano, Bilardi e Silva, tutti a quota due. L’ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde la partita è stata vinta dal Rimini grazie al gol decisivo firmato da Santini. Si trattava di un’amichevole precampionato giocata nel mese di agosto del 2022. (Marco Genduso)

PESCARA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PESCARA RIMINI: ABRUZZESI IN CRISI NERA!

Pescara Rimini, in diretta lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Pescara, fresco della vittoria ottenuta contro il Pineto in Coppa Italia Serie C, garantendosi così l’accesso agli ottavi di finale, ora si prepara a confermare il proprio ritmo anche in campionato. La squadra di Zdenek Zeman, dopo le tre sconfitte consecutive (l’ultima in casa della Carrarese) che hanno causato una leggera caduta in classifica, cerca il riscatto. Il “Delfino” si era distinto come una delle squadre più competitive del Girone B di Serie C, vantando il secondo miglior attacco con 21 gol segnati. Tuttavia, i 16 gol subiti suggeriscono qualche criticità nella fase difensiva che va risolta.

Il Rimini, d’altra parte, sta attraversando il miglior momento della stagione con tre vittorie consecutive, sia in campionato che in Coppa Italia Serie C, che hanno innalzato notevolmente il morale della squadra guidata da Emanuele Troise. Eliminando il Perugia dalla coppa e abbandonando l’ultima posizione in classifica nel Girone B di Serie C grazie alle vittorie contro Lucchese e Spal nell’ultima giornata disputata, il Rimini ha ritrovato una solidità difensiva notevole, mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni. Affrontare il Pescara rappresenterà una sfida, ma la squadra romagnola potrebbe sfruttare l’inerzia positiva a suo favore.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Rimini, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Aloi, De Marco, Tunjov; Merola, Tommasini, Cangiano. Risponderà il Rimini allenato da Emanuele Troise con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Tofanari; Langella, Megelaitis, Leoncini; Cernigoi, Morra, Lamesta.

PESCARA RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

