Diretta Pescara Roma Primavera/ Streaming video tv: giallorossi favoriti

DIRETTA PESCARA ROMA PRIMAVERA: DE ROSSI NON VUOLE PASSI FALSI

Pescara Roma Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 18 ottobre 2021, sarà il posticipo che chiuderà il programma della quinta giornata del Campionato Primavera 1, che nel weekend è tornato protagonista dopo la sosta. La diretta di Pescara Roma Primavera vede favoriti sulla carta gli ospiti giallorossi contro i padroni di casa abruzzesi, il Pescara Primavera infatti finora ha raccolto solo 4 punti in classifica, anche se arriva dalla bella vittoria a Napoli nel turno precedente.

Video/ Pescara Fermana (2-1) gol e highlights: decidono Ferrari e De Marchi (Serie C)

La Roma invece è la capolista dopo le prime quattro giornate con 10 punti, prima della sosta aveva vinto per 2-0 in casa contro il Verona e adesso i giovani giallorossi vogliono continuare a volare, rispondendo a chi ha già giocato nel weekend. sulla carta i capitolini sono dunque favoriti, ma che cosa ci dirà il campo su Pescara Roma Primavera?

Diretta/ Pescara Fermana (risultato finale 2-1): successo firmato Ferrari e De Marchi

DIRETTA PESCARA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Roma Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando che è la casa del Campionato Primavera 1. Sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video fornita tramite il sito o l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ROMA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Pescara Roma Primavera. I padroni di casa abruzzesi di mister Iervese dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Lucatelli in porta; difesa a quattro formata da Longobardi, Palmentieri, Sakho e Colazzilli; in mediana il terzetto formato da capitan Kuqi, Dino Mehic e Amer Mehic; infine il tridente offensivo con Patanè, Blanuta e Delle Monache.

Diretta/ Entella Pescara (risultato finale 2-2) Rai: pareggio spettacolare a Chiavari

La risposta della Roma di mister De Rossi senior invece dovrebbe prevedere un 3-4-1-2 con Ndiaye, Feratovic e Morichelli nella retroguardia a tre davanti al portiere Mastrantonio; a centrocampo dovrebbero agire da destra a sinistra Missori, Faticanti, Tripi ed Oliveras, mentre qualche metro più avanti ci aspettiamo Volpato, numero 10 a supporto dei due attaccanti giallorossi Afena-Gyan e Persson.



© RIPRODUZIONE RISERVATA