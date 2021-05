Diretta/ Pescara Salernitana (Serie B) streaming video Rai: l’ora della verità

DIRETTA PESCARA SALERNITANA: 90 MINUTI PER LA SERIE A

Pescara Salernitana, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. E’ l’ora della verità per i granata, che con una vittoria sarebbero promossi in Serie A dopo 22 anni: le ultime vittorie contro Pordenone ed Empoli hanno permesso agli uomini allenati da Fabrizio Castori di essere padroni del loro destino. Ora però sarà necessario non sbagliare contro un Pescara già retrocesso, ma che potrebbe risentire del clima appesantito dalle minacce subite dalla figlia del tecnico Grassadonia, che vive a Salerno, fatto salito alla ribalta delle cronache nella giornata di domenica.

Gli abruzzesi però sono fiaccati dalla retrocessione arrivata dopo 11 anni consecutivi tra Serie A e Serie B, la discesa in C evitata solo ai rigori ai play out la scorsa stagione si è materializzata quest’anno. La Salernitana proverà ad approfittare di questo clima di mestizia per chiudere un obiettivo storico e sul quale in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione, chiudendo virtualmente la scalata partita dalla Serie D, da quando la proprietà Lotito-Mezzaroma ha rilevato il club campano.

DIRETTA PESCARA SALERNITANA STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Salernitana sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in mobilità mentre l’alternativa è per gli abbonati al portale DAZN, per i quali è aperta anche la visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Le probabili formazioni della sfida tra Pescara e Salernitana allo stadio Adriatico-Cornacchia. I padroni di casa allenati da Gianluca Grassadonia scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Volta, Nzita; Tabanelli, Omeonga, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capecci, Jaroszinskt; Tutino, Gondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Pescara e Salernitana, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 12.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 6.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.18 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



