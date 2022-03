Diretta Pescara Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: blucerchiati lanciati

DIRETTA PESCARA SAMPDORIA PRIMAVERA: SAMP A CACCIA DEI PLAYOFF

Pescara Sampdoria Primavera, in diretta domenica 20 marzo alle ore 15:00, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio conseguito nel recupero infrasettimanale giocato contro il Napoli, gara terminata con il punteggio di 2-2. La squadra di Pierluigi Iervese è il fanalino di coda del campionato, e con soli 12 punti occupa l’ultima posizione in classifica.

La Sampdoria arriva alla trasferta di Pescara, dopo il pareggio conseguito tra le mura amiche contro il Torino, partita terminata con il punteggio di 0-0. La compagine allenata da Felice Tufano non vince da cinque giornate, con gli ultimi tre punti arrivati un mese fa contro l’Atalanta. Da quel momento i blucerchiati hanno collezionato tre pareggi e una sconfitta. I liguri sono rimasti comunque nelle zone alte di classifica, e sono attualmente quinti con 38 punti. La gara di anta si è conclusa con un secco 2-0 in favore dei blucerchiati.

DIRETTA PESCARA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pescara Genoa Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore degli abruzzesi, Pierluigi Iervese, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione del Pescara Primavera: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer.

Felice Tufano, tecnico della Sampdoria Primavera, dovrebbe rispondere schierando i suoi ragazzi con il consueto modulo di partenza, il 4-4-2. Ecco la probabile formazione blucerchiata, in vista della trasferta che si disputerà sul campo del Pescara: Saio; Somma, Villa, Bonfanti, Migliardi; Malagrida, Paoletti, Yepes, Pozzato; Montevago, Di Stefano.











