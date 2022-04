Diretta/ Pescara Sassuolo streaming video tv: poco da giocarsi (Primavera)

DIRETTA PESCARA SASSUOLO PRIMAVERA: PARTITA SENZA STORIA

Pescara Sassuolo, sabato 30 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Delfino Training Center, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Poco da giocarsi per entrambe le formazioni in queste partite finali della regular season. Da tempo retrocesso nel campionato Primavera 2, il Pescara sta provando a chiudere con grande dignità, come testimoniato dalla vittoria sul Milan che è stata però seguita da una cinquina incassata sul campo del Lecce.

Il Sassuolo è ormai salvo ma fuori dalla zona play off, l’ultima vittoria casalinga contro l’Empoli ha comunque dimostrato come i neroverdi siano intenzionati a chiudere in bellezza una stagione comunque soddisfacente. Nel match d’andata secco 2-0 del Sassuolo ai danni del Pescara, nella partita disputata allo stadio Ricci sono stati decisivi i gol di Flamingo su calcio di rigore e di Sassanelli.

DIRETTA PESCARA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Delfino Training Center. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











