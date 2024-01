DIRETTA/ Pescara Sestri Levante (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA PESCARA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pescara Sestri Levante presenta due squadre che, guardando la classifica si posizionano rispettivamente al quinto e diciassettesimo posto. Partendo dai padroni di casa sono 40 le reti realizzate mentre 27 quelle subite che vanno a condire i 35 punti raccolti in 22 partite giocate in campionato. Sono ben due i calciatori ad aver realizzato 7 reti fino a questo momento.

Stiamo parlando di Cuppone e Tunjov. L’attaccante è rimasto a secco nelle ultime due partite e vorrà di certo sfruttare questa ghiotta occasione per ritornare a segnare. Con 40 reti realizzate il Pescara risulta essere il secondo miglior attacco di questo campionato. Sestri Levante che si affaccia al diciassettesimo posto in classifica con 22 gol realizzati e 28 subiti. I punti raccolti fino a questo momento risultano essere 22 con i rossoblù non lontani dalla salvezza distante appena due posizioni. Il mio giocatore della squadra ligure risulta essere Riccardo Forte. L’attaccante nel nuovo anno non è riuscito ancora a segnare ma da inizio stagione ha fatto 8 gol. (Marco Genduso)

PESCARA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Sestri Levante sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Sestri Levante e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pescara Sestri Levante, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Il Pescara si trova attualmente al quinto posto nella classifica del Girone B di Serie C, avendo accumulato 35 punti in ventidue giornate. La squadra guidata da Zdenek Zeman ha recentemente interrotto una serie di cinque partite senza vittorie, sia in campionato che in Coppa Italia Serie C. Dopo le due sconfitte consecutive contro Perugia e Juventus U23 nelle ultime due giornate, i biancazzurri hanno riconquistato i tre punti in trasferta vincendo 2-1 contro l’Arezzo. Poiché le possibilità di raggiungere i primi due posti sono limitate, diventa cruciale per il Pescara mirare al miglior piazzamento possibile in vista dei play off.

Il Sestri Levante occupa attualmente la diciassettesima posizione nella classifica del Girone B di Serie C, con 22 punti ottenuti in ventidue giornate. La squadra di mister Barilari si trova al momento nella zona retrocessione, ma nelle ultime partite è riuscita a raccogliere un notevole numero di punti, riducendo il gap a soli 2 punti dalle squadre al di fuori della zona pericolante. Dopo il pareggio per 0-0 nel derby ligure contro l’Entella, il Sestri Levante ha accumulato 9 punti nelle ultime sei giornate di campionato, migliorando così le prospettive di salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Pescara Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Vergani, Cangiano. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Sandri, Gala, Parlanti; Candiano; Margiotta, Forte.

PESCARA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











