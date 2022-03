Diretta/ Pescara Siena streaming video tv: abruzzesi per il riscatto (Serie C)

DIRETTA PESCARA SIENA: GRANDE SFIDA TRA EX “GRANDI”

Pescara Siena, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi a caccia di riscatto dopo l’amaro epilogo nel big match contro il Modena: la squadra di Auteri ha dato filo da torcere alla capolista ma alla fine si è dovuta piegare al gol segnato da Minesso al 93′, che ha lanciato i canarini in vetta e lasciato il Pescara al quinto posto nel girone B.

Il Siena dopo due sconfitte consecutive è riuscito a muovere di nuovo la classifica pareggiando 0-0 in casa contro la Viterbese che divide il terzultimo posto con l’Imolese. Non un risultato esaltante per i toscani che restano comunque a distanza di sicurezza dai play out e a -2 dalla zona play off. All’andata allo stadio Artemio Franchi 1-1 tra Siena e Pescara, ultimo precedente in Abruzzo in Serie B il 10 maggio 2014, i biancazzurri vinsero 1-0 con un gol di Sforzini.

DIRETTA PESCARA SIENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Siena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Siena, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Illanes, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D’Ursi; Cernigoi. Risponderà il Siena allenato da Pasquale Padalino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Laverone, Pezzella, Guillaumier, Disanto; Caccavallo, Paloschi, Fabbro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



