Diretta Pescara Spal primavera/ Streaming video tv.: squadre affamate di punti

DIRETTA PESCARA SPAL PRIMAVERA: C’È VOGLIA DI VINCERE

Pescara Spal primavera, in diretta dal Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, è la partita in programma oggi, lunedi 1 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.30. Siamo a chiusura della settima giornata del primo campionato giovanile e pure siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Pescara e Spal primavera, match che pure mette in paio punti di gran peso per due squadre che cercano di rilanciarsi in classifica e hanno fame di punti. E’ infatti in cerca di un riscatto la formazione di Iervese, che ferma al penultimo gradino della classifica dopo anche le sconfitte patite contro Roma e Fiorentina, certo punta all’impresa per uscire dalla zona rossa della graduatoria e ritrovare il sorriso.

DIRETTA/ Sassuolo Lecce Primavera (risultato finale 1-0): tre punti ai neroverdi!

Non meno motivati però sono gli estensi, che pure sono in zona tranquilla della graduatoria, alla vigilia del settimo turno. Pure i biancocelesti hanno parecchia voglia di vincere: con il tonfo occorso col Genoa nell’ultima giornata hanno arrestato bruscamente la loro scalata fino alla zona play off del campionato e certo la squadra di Piccareta ha voglia di riprendere il cammino. Ovviamente a scapito di una delle “piccole” del campionato. Vedremo che dirà il campo.

DIRETTA/ Empoli Napoli Primavera (risultato finale 1-0): decide la magia di Pezzola!

DIRETTA PESCARA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPAL PRIMAVERA

Pur trovandosi in contesto differenti, è evidente la voglia di riscatto che anima le due squadre oggi in campo: naturale allora che per perseguire i propri obiettivi, entrambi i tecnici oggi prediligano solo i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni della diretta Pescara Spal primavera. Ecco che allora nel settimo turno Mister Iervese schiererà ancora il 4-3-3, dove pure avremo Palmentieri e Scipione in difesa, in compagnia degli esteri Longobardi e Staver: Locatelli sarà il titolare tra i pali. A centrocampo i delfini pure punteranno sul capono Koqi, accompagnato da Amer e Dino Mehic: in attacco spazio per Salvatore Blanuta e Galfano, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Caliò, Patanè e Stampella.

DIRETTA/ Milan Fiorentina Primavera (risultato finale 0-1): Corradini condanna Giunti

Modulo speculare per la Spal primavera di Piccareta, con il tecnico che pure nella settima giornata di campionato dovrà rinunciare allo squalificato Nador: in difesa avremo dunque Abdalla in compagnia di Salio, mente Borsoi e Csinger copriranno le corsie esterne del reparto. In avanti appare irrinunciabile in cabina di regia Simonetta, con Sperti e Pavlides che gli faranno compagnia dal primo minuto: Gineitis, Wilke e Orfei saranno i titolari in attacco, con Dell’Aquila comunque pronto in panchina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA