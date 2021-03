Diretta/ Pescara Spal (Serie B) streaming video DAZN. Abruzzesi alla riscossa

DIRETTA PESCARA SPAL: SFIDA DELICATA, ABRUZZESI IN RIPRESA!

Pescara Spal, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Abruzzesi alla riscossa in una rincorsa salvezza che sembrava ormai impossibile, e che invece dopo l’avvento di Gianluca Grassadonia in panchina (terzo allenatore stagionale per gli abruzzesi dopo Oddo e Breda) sembra di nuovo possibile. Il calendario non sorrideva certo al nuovo tecnico che invece nelle prime tre partite ha fermato sul pari Frosinone e Lecce per poi sbancare nel turno infrasettimanale il campo del Cittadella, sovvertendo un ciclo di impegni che sulla carta avrebbe dovuto dare la mazzata finale al Pescara. Così non è stato, con gli abruzzesi che dovranno però chiedere strada a un’altra pretendente alla promozione. La Spal di Pasquale Marino è ottava in classifica, al confine della zona play off ma a soli 7 punti di distanza dal Venezia secondo.

La classifica è corta e gli estensi nel turno infrasettimanale hanno evitato il ko a Salerno con un rigore sbagliato da Di Tacchio allo scadere, ma non vincono da ben 8 partite di campionato e senza una svolta anche la panchina del tecnico degli emiliani potrebbe iniziare a traballare.

DIRETTA PESCARA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Spal sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Pescara e Spal presso lo stadio Adriatico-Cornacchia. I padroni di casa allenati da Gianluca Grassadonia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Maistro, Masciangelo; Odgaard, Giannetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Marino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Valoti, Esposito, Segre, Sala; Asencio, Paloschi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pescara e Spal, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.60 volte la posta scommessa.

