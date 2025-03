DIRETTA PESCARA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Pescara Spal, due squadre che quest’oggi potrebbero regalare spettacolo, come facciamo a dirlo? Basta guardare i dati e oltre quelli potremmo anche dirvi i principali trend statistici delle due squadre, oltre ovviamente a chi potrebbe avere la meglio. I padroni di casa sono una delle migliori difese del campionato, subiscono in media 0,85 reti ogni novanta minuti e questo aiuta visto che in attacco stanno vivendo un momento di flessione visto che nelle ultime cinque partite hanno segnato in media 1,2 reti.

Mentre la Spal è la miglior squadra in attacco quando si tratta di rapportare i tocchi in area alle reti segnate, abbiamo infatti 25 tocchi prima di un rete. Quindi attenzione perché il Delfino non deve permettere troppe imbucate, ci riuscirà? Lo scopriremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pescara Spal, dove finalmente inizierà il commento live di questa sfida, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PESCARA SPAL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Pescara Spal se sei iscritto regolarmente a Sky e non puoi recarti allo Stadio Giovanni Cornacchia. Puoi seguire la gara in streaming sull’applicazione Sky Go oppure puoi anche sintonizzare la tua televisione sul canale Sky Sport 251.

MISTER S. BALDINI SFIDA IL TECNICO F. BALDINI

Si parte sabato 1 marzo 2025 alle ore 17:30 con la diretta Pescara Spal. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i padroni di casa di mister Silvio Baldini se la vedranno contro gli ospiti guidati dal tecnico Francesco Baldini in una sfida che vede protagoniste due compagini molto distanti in classifica. I biancazzurri si trovano in quinta posizione con cinquanta punti al pari con, ma dietro, la Vis Pesaro e sono dunque stabilmente in zona playoff senza dover rischiare di essere immediatamente scavalcati dalle inseguitrici e non potendo nemmeno a sua volta sorpassare subito chi si para davanti a loro.

La vittoria conquista in trasferta sul campo del Milan Futuro ha permesso al Pescara di ripartire dopo il KO casalingo patito contro l’Ascoli. Chi è invece in crisi sono gli Estensi, i quali vengono appunto da ben cinque sconfitte consecutive, precedute da un pari. Persino il Campobasso è stato in grado di battere gli estensi tra le mura amiche, forzando i biancazzurri in diciassettesima posizione nel girone B. La penalizzazione di tre punti inflitta loro dalla Federazione non ha aiutato la squadra di Ferrara che vorrebbe uscire dalla zona retrocessione sebbene occorrano almeno sei punti per agganciare la Lucchese, matematicamente salva al quindicesimo posto.

PESCARA SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Pescara Spal possiamo sottolineare come i due tecnici non si somiglino solo nel nome ma anche nelle idee tattiche da attuare per le loro compagini. Il modulo 4-3-3 con Plizzari, Lancini, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Dagasso, Squizzato, Valzania, Cangiano, Tonin e Bentivegna dovrebbe infatti essere scelto da mister Silvio Baldini per gli abruzzesi così come il suo omonimo, il tecnico Francesco Baldini, dovrebbe utilizzare uno speculare 4-3-3 con Galeotti, Fiordaliso, Arena, Bassoli, Mignanelli, Radrezza, Nador, Awua, Spini, Antenucci e Parigini.

PRONOSTICO PESCARA SPAL, LE QUOTE

Abruzzesi nettamente favoriti, il pronostico sulla diretta Pescara Spal è praticamente a senso unico secondo le quote Snai che indicano a 1,63 il successo del Pescara. Molto intrigante potrebbe essere il pareggio a 3,65 volte la giocata, se oserete credere nella Spal ecco invece che il segno 2 è proposto a 4,50.