Diretta/ Pescara Spal (risultato 0-0) streaming video: via alla gara! (Serie C, 13 febbraio 2024)

Avvicinandoci alla diretta di Pescara Spal, diciamo che questa partita ha una buona tradizione ma negli ultimi anni questa sfida ha scarseggiato di episodi. Si parla soprattutto di una rivalità andata in scena negli anni Ottanta, in Serie B; poi un vuoto di ben 17 anni finchè nel 2009 le due squadre si sono ritrovate in Serie C, e ancora dieci anni più tardi nel campionato cadetto. Nelle ultime cinque ci sono tre vittorie per il Pescara e due per la Spal; il quadro ci dice che gli estensi si sono affermati due volte nella stagione 2020-2021 in Serie B, gli adriatici invece avevano vinto le due partite di Serie C nel 2009-2010 e poi sono tornati a espugnare il Paolo Mazza lo scorso ottobre, vincendo 2-1. L’ultima volta in cui si è giocato all’Adriatico però ha appunto vinto la Spal: il gol decisivo lo aveva realizzato Mattia Valoti su calcio di rigore. Volendo tornare all’ultima volta in cui il Pescara si è preso i 3 punti nel suo stadio parliamo di ormai 14 anni fa: anche in quel caso la partita era terminata 1-0, Eusebio Di Francesco aveva battuto il collega Egidio Notaristefano con una rete arrivata al 10’ minuto di gioco, e realizzata da Francesco Dettori. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESCARA SPAL: SFIDA ORIENTATA?

Pescara Spal, in diretta dallo stadio Adriatico alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio, è una partita valida per la 26^ giornata nel girone B di Serie C 2023-2024. Sfida tra due squadre nobili a caccia del loro posto al sole, ma il Pescara arriva da una tremenda sconfitta: battuto 4-0 dal Gubbio è scivolato al sesto posto in classifica, i playoff sembrano comunque raggiungibili ma è anche vero che il Delfino deve ritrovare la giusta continuità per non correre rischi, e provare a qualificarsi direttamente alla fase nazionale che sarebbe naturalmente un bel colpo.

La Spal sta rischiando la seconda retrocessione consecutiva, ma nell’ultima giornata ha vinto una partita fondamentale: battuta la Recanatese al Mazza, gli estensi hanno agganciato i marchigiani restano in zona playout, ma evitando di perdere ulteriore terreno e rimettendosi in corsa pur sapendo di dover ora replicare questo colpo. Aspettando che la diretta di Pescara Spal prenda il via, possiamo adesso fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita dell’Adriatico.

PESCARA SPAL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Spal sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che coprono la programmazione del campionato di Serie C. Di conseguenza tutti gli abbonati potranno avere accesso a questo match selezionando il canale di riferimento – potrebbe essere necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio – ricordando ovviamente che sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, e che le gare di Serie C saranno fornite anche sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPAL

Zdenek Zeman naturalmente non rinuncia al 4-3-3 in Pescara Spal, ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto a venerdì sera: in difesa Pellacani e Mesik si candidano per la zona centrale mentre Pierno e Moruzzi possono giocare come terzini. A centrocampo poi ci sono Tunjov e Aloi, che sono una buona soluzione dovendo però vincere la concorrenza di De Marco, Dagasso e Meazzi. Nel tridente offensivo Cangiano se la gioca con Capone e Merola, allo stesso modo di Masala; Sasanelli insidia Cuppone per il ruolo di centravanti.

La Spal di Mimmo Di Carlo gioca con il 4-4-2 che possiamo definire tradizionale: squalificato Peda, in mezzo alla difesa va a giocare uno tra Iglio e Ghiringhelli con l’altro sulla corsia laterale, Valentini a protezione di Galeotti e Bruscagin che dovrebbe essere confermato a destra. Avremo poi Collodel e Maistro che potrebbero fare i titolari nella zona nevralgica del campo, assistiti da due esterni che possono essere Carraro e Dalmonte; qui le alternative sono Orfei e Rao, davanti invece Antenucci e Rabbi hanno tutto per tornare a fare i titolari in una partita complessa come quella di Pescara.

