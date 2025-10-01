Diretta Pescara Sudtirol, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Adriatico per la sesta giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PESCARA SUDTIROL, OSPITI COL DOPPIO DEI PUNTI

E’ programmato per mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20:30 il fischio d’inizio della diretta Pescara Sudtirol. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i padroni di casa devono scontrarsi con una formazione che è stata sin qui in grado di raccogliere in campionato il doppio dei punti ottenuti dall’inizio della stagione 2025/2026.

Gli abruzzesi hanno appunto registrato tre sconfitte nelle prime cinque partite già giocate, così da arrivare appena a toccare quota 4 nella classifica della Serie B. Nell’ultimo weekend i Delfini sono stati inoltre battuti fuori casa dal Modena capolista dopo che erano riusciti a pareggiare col Venezia ed a rifilare un poker all’Empoli.

La sedicesima posizione dovrà dunque essere migliorata dagli uomini di mister Vincenzo Vivarini nel più breve tempo possibile se non vorranno essere raggiunti o scavalcati da Mantova, Bari, Spezia e Sampdoria. Il discorso è invece un po’ diverso per il Sudtirol guidato in panchina dall’esperto tecnico Fabrizio Castori.

I biancorossi vantano un bottino di otto punti, gli stessi del Venezia, occupando il sesto posto. La squadra di Bolzano avrà dunque modo di sognare in grande pure in questo turno avendo a portata di tiro formazioni che le si parano davanti in graduatoria come l’Avellino, il Cesena, il Palermo ed anche il Frosinone.

DIRETTA PESCARA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Esistono due opzioni per seguire la diretta Pescara Sudtirol in streaming a cominciare dalla possibilità di iscriversi al canale LaB Channel di Amazon Prime Video. Un’altra soluzione è invece rappresentata dall’abbonamento ad un’altra piattaforma a pagamento come DAZN ed accedere alla sua applicazione oppure al sito web.

DIRETTA PESCARA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni diretta Pescara Sudtirol: pensiamo che il tecnico Vivarini possa propendere per il modulo 3-4-2-1 con Desplanches in porta, Capellini, Brosco e Pellacani nella linea a tre, Oliveri, Dagasso, Squizzato e Corazza nel mezzo, Olzer e Valzania dietro a Tsadjout, l’unico attaccante, per far cominciare la gara ai Delfini. Il 3-5-2 con Adamonis fra i pali, El Kaouakibi, Pietrangeli e Kofler nelle retrovie, Molina, Tait, Tronchin, Martini e Davi a formare il centrocampo, Merkaj e Odogwu in avanti sarà invece la soluzione su cui mister Castori potrebbe puntare nell’organizzare gli ospiti in avvio di match.

DIRETTA PESCARA SUDTIROL, LE QUOTE

Tenendo ben presente la situazione relativa alla classifica, per la diretta Pescara Sudtirol i bookmakers sembrano indicare gli ospiti come favoriti se si parla dell’esito finale. Due agenzie di scommesse importanti come Snai e Sisal sono totalmente concordi nell’indicare le medesime quote per i tre risultati a disposizione a partire dal segno 2 fissato a 2.50. Non sono poi così inferiori le chances di trionfare per i biancazzurri visto l’1 a 2.90 ed il pareggio rimane infine la soluzione meno plausibile con l’x pagato quindi a 3.10.