Diretta/ Pescara Taranto, streaming video tv: Delfino favorito (Serie C)

DIRETTA PESCARA TARANTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pescara Taranto, in diretta lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un periodo negativo, punti importanti in palio in questo posticipo.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Pescara (risultato finale 3-2): decide gol di Patierno!

Il Pescara è terzo in classifica con 35 punti in sedici partite, frutto di undici vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Biancazzurri reduci da due sconfitte di fila: 0-3 contro il Catanzaro e 3-2 contro la Virtus Francavilla. Il Taranto, invece, è diciassettesimo a quota 17 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte. I rossoblu hanno raccolto un punto nelle ultime tre gare: nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 contro il Crotone.

Diretta/ Taranto Crotone (risultato finale 2-2): Mogos pareggia nella ripresa!

PESCARA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno. Attenzione però: come ogni gara del lunedì, sarà disponibile su Rai Sport (canale 58) e anche in streaming su Raiplay. L’alternativa è rappresentata da Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pescara Taranto sarà inoltre in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pescara Catanzaro (risultato finale 0-3): la capolista se ne va!

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TARANTO

Il fischio d’inizio di Pescara Taranto è sempre più vicino, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi, Kraja, Palmiero, Mora, Delle Monache, Lescano, Tupta. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il 3-5-2: Vannucchi, Formiconi, Antonini Lui, Manetta, Mastromonaco, Diaby, Labriola, Mazza, Ferrara, Tommasini, Guida.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pescara nettamente favorito sul Taranto secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a conoscere le quote dell’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Delfino è a 1,46, il pareggio è quotato 4,00, mentre il successo dei pugliesi paga 6,45 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,89. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,71.

