DIRETTA/ Pescara Teramo streaming video tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA PESCARA TERAMO: LA STORIA

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Pescara e Teramo, bella sfida della 14^ giornata della Serie C: nell’attesa del fischio d’inizio diamo un occhio anche allo storico che i due club condividono, a oggi. Dando subito un occhio al bilancio, notiamo subito che non si tratta di un match dalla ricca e solida tradizione: dal 1940 a oggi le due squadre si sono affrontate solo 4 volte, ma pure in occasione del terzo campionato nazionale, come nella Coppa Italia e nella Coppa Italia di Serie C. Il bilancio che ne ricaviamo è abbastanza in equilibrio, con appena una vittoria per parte e due pareggi.

Pure va detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Pescara e Teramo è ben recente, visto che risale solo allo scorso 3 novembre, quando i due club si affrontano per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C (altrimenti il nostro riferimento era al campionato 2002-03). Allora ben ricordiamo il successo del Teramo con il risultato di 1-0, deciso dalla rete di Viero. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA PESCARA TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Teramo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

DERBY SENZA STORIA?

Pescara Teramo, in diretta sabato 13 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby abruzzese tra due formazioni che stanno vivendo un momento del tutto speculare: fase negativa per il Pescara, reduce da due sconfitte consecutive, negli ottavi di Coppa Italia di Serie C proprio sul campo del Teramo e poi in casa del Cesena in campionato, sempre col punteggio di 1-0, col Delfino scivolato a -11 dalla vetta.

Il Teramo invece è reduce da due vittorie consecutive in casa, avendo fatto seguire al successo col Pescara un 3-2 interno alla Fermana che ha rappresentato una boccata d’ossigeno importante per la classifica, con i teramani che sono ora risaliti un punto sopra rispetto alla zona play out. In campionato le due squadre non si affrontano a Pescara da quasi vent’anni, nel precedente in Serie C/1 del 22 settembre 2009 uscì fuori un pirotecnico pareggio per 3-3.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Teramo, match che andrà in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Drudi, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, De Marchi. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto :Agostino; Bouah, Bellucci, Piacentini, Ndrecka; Hadziosmanovic, Lombardo, Mungo; Montaperto, Bernardotto, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



