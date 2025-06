DIRETTA PESCARA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Inizia la diretta Pescara Ternana: le fere sono costrette a vincere all’Adriatico per prendersi la promozione in Serie B o comunque portare la finale playoff ai supplementari, ma il problema è che in trasferta non vincono dal 17 marzo: era finita 3-0 al Paolo Mazza contro la Spal, da quel momento la Ternana ha raccolto due sconfitte (contro Lucchese e Milan Futuro) e il pareggio di Chiavari contro l’Entella, anche se bisogna dire che ormai la situazione di classifica era stabile e l’importanza di quelle partite era del tutto relativa. Il dato comunque resta; così come quello dei playoff, che è decisamente più significativo.

Nella post season infatti la squadra di Fabio Liverani ha perso a Gorgonzola contro la Giana Erminio e pareggiato a Vicenza, senza mai segnare fuori casa. Nei due turni precedenti tuttavia si giocava in andata e ritorno e i rossoverdi hanno sistemato la questione al Liberati; stavolta nel loro stadio hanno perso il primo match e devono ribaltare all’Adriatico, dove era passato il Catania nel ritorno del secondo turno playoff, venendo però eliminato per il ko al Massimino e la peggiore classifica. Adesso si decide tutto: la parola può davvero passare al campo, la diretta Pescara Ternana comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA PESCARA TERNANA IN STREAMING VIDEO TV

A UN PASSO DAL SOGNO!

Eccoci ad un passo dalla diretta Pescara Ternana: lo stadio Adriatico ospita, alle ore 21:15 di sabato 7 giugno, la finale playoff di ritorno in Serie C 2024-2025. Ultima gara di una stagione lunghissima, e partita che fornirà l’ultimo verdetto: la quarta promozione in Serie B (dopo quelle di Padova, Entella e Avellino) al termine del percorso dei playoff che ha lasciato solo due squadre, e un Pescara che adesso parte in vantaggio grazie alla vittoria del Liberati, segnata dal preziosissimo gol di Gaetano Letizia. Il regolamento parla chiaro: al Delfino basta pareggiare per assicurarsi la promozione.

La Ternana invece è chiamata a vincere in trasferta, e chiaramente il suo compito è ben più complicato anche perchè un blitz esterno non accade da tempo: con un gol di scarto andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, con due o più sarebbe promossa ma il compito è difficile, perché la squadra di Silvio Baldini sembra essere tornata quella di inizio stagione, proprio nel momento più importante. Aspettiamo comunque il verdetto del campo per la diretta Pescara Ternana, intanto facciamo un breve riassunto delle scelte di campo con le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TERNANA

Per la diretta Pescara Ternana Silvio Baldini deve rinunciare agli squalificati Squizzato e Merola: in mezzo al campo dovrebbe allora giocare Kraja, mentre nel tridente offensivo è viva la possibilità di vedere Cangiano. Per il resto, appare tutto confermato: Lancini e Letizia davanti a Plizzari con Pierozzi e Moruzzi a correre sulle fasce come terzini, le mezzali dovrebbero essere ancora Dagasso e Meazzi e infine nel reparto avanzato Ferraris rimane favorito su Tonin come centravanti, l’altro esterno sarà Bentivegna (da capire chi tra lui e Cangiano giocherà a sinistra).

La Ternana sarà senza Vallocchia, dunque Fabio Liverani si affiderà a Damiani o Ciammaglichella per fare reparto con Aloi in mezzo al campo. Vannucchi sarà il portiere; a sua protezione ecco Francesco Domati, Marco Capuano e Martella e i due laterali che saranno come sempre Casasola e Tito, anche se la spinta offensiva a sinistra potrebbe aumentare schierando Millico dal primo minuto. Quest’ultimo può agire anche sulla trequarti, affiancando uno tra Curcio e Cicerelli; entrambi sembrano comunque essere favoriti, al pari di Alexis Ferrante che deve vincere la concorrenza di Cianci, con Alfredo Donnarumma che da buon veterano potrebbe avere il suo momento a gara in corso.

DIRETTA PESCARA TERNANA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta Pescara Ternana andiamo anche a leggere le quote che sono state proposte dall’agenzia Snai, secondo cui la squadra favorita è quella di casa: puntare sul segno 1 per la vittoria del Delfino vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,40 volte l’importo investito, per contro siamo a 3,05 volte la somma giocata sul segno 2 per il successo della Ternana e infine l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi garantirebbe una cifra pari a 3,10 volte la posta in palio.