Diretta Pescara Venezia/ Streaming video DAZN: gli abruzzesi sono favoriti (Serie B)

Pescara Venezia, che sarà diretta dal signor Robilotta e si gioca sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta subita nell’ultima sfida di campionato. Pesante caduta per il Pescara di Luciano Zauri in casa del Perugia, un ko che ha impedito agli abruzzesi di portarsi in seconda posizione, staccandosi anzi di 2 lunghezze dalla seconda piazza. Il Pescara in questo avvio stagionale ha spesso messo in luce un gioco spettacolare, ma non è riuscito a trovare quella continuità necessaria per prendersi il posto alle spalle del Benevento dominatore. Dall’altra parte il Venezia proprio contro il Benevento ha dovuto lasciare strada, tornando a perdere dopo 3 partite di campionato e restando con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play out. Le squadre nei bassifondi della classifica del torneo cadetto hanno ripreso a correre e nonostante una prima parte di campionato discreta i lagunari restano ancora a rischio.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Venezia, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pescara Venezia, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Il Pescara allenato da Luciano Zauri schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Kastanos, Memushaj; Machin, Galano; Borrelli. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Farelli, Sorrentino, Zappa, Crecco, Del Grosso, Drudi, Bruno, Ingelsson, Melegoni, Cisco, Brunori, Maniero, Bocic. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi, che opterà su un 4-3-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Lezzerini, Fiordaliso, Casale, Zuculini, Suciu, Aramu, Modolo, Fiordilino, Bocalon, Capello, Ceccaroni. Siederanno in panchina: Oliveira, Pomini, Senesi, Montalto, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Maleh, Lollo, Lakicevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.75. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA