Diretta Pescara Venezia/ Streaming video DAZN: Zanetti sogna in grande (Serie B)

DIRETTA PESCARA VENEZIA: IL DELFINO È ANCORA VIVO

Pescara Venezia è in diretta dallo stadio Adriatico, alle ore 14:00 di sabato 13 febbraio: intrigante partita quella per la 23^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. I favori del pronostico sorridono ovviamente ai lagunari, che stanno vivendo una stagione ottima: possono addirittura sperare di inserirsi nella corsa per la promozione diretta, nel turno infrasettimanale hanno battuto la Cremonese e dunque continuano a viaggiare ad alto ritmo, rappresentando sicuramente la grande sorpresa del torneo cadetto.

Il Pescara rimane il fanalino di coda, ma se non altro martedì sera ha battuto un colpo: in vantaggio a Empoli, si è fatto rimontare e sorpassare ma poi ha avuto la forza di pareggiare, prendendosi un punto che non migliora troppo la situazione ma se non altro fa tanto morale, e lascia intendere che le cose potrebbero ancora cambiare. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Pescara Venezia; mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a valutare in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PESCARA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Venezia non è un’opzione sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Serie B riguarda infatti la piattaforma DAZN, che eventualmente apre il suo canale DAZN1 sul satellite (per gli abbonati Sky da almeno 3 anni) al numero 209 del decoder, ma in condizioni “normali” permette ai clienti di seguire gli eventi con il servizio di diretta streaming video, del quale si può usufruire tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

Nel 3-5-2 di Roberto Breda, per Pescara Venezia, mancherà Busellato: Omeonga o Nzita per prenderne il posto, confermando probabilmente sia Valdifiori che Tabanelli nel reparto di mezzo (attenzione però a Nicola Rigoni) con Antonio Balzano e Masciangelo a correre sulle fasce laterali. In difesa, a protezione di Fiorillo, giocheranno Guth, Salvatore Bocchetti e Scognamiglio; poi un attacco nel quale Ceter e Machin restano favoriti, ma devono guardarsi dalla concorrenza di Odgaard, che rappresenta una buona alternativa. Nel Venezia può tornare titolare Johnsen, autore del terzo gol martedì sera: prenderebbe il posto di Sebastiano Esposito alle spalle di Francesco Forte – insidiato da Bocalon – con la conferma di Aramu e Di Mariano sugli esterni offensivi. A centrocampo si potrebbe rivedere il tandem Taugourdeau-Crnigoj, e questo vorrebbe dire che sia Fiordilino che Maleh andrebbero in panchina per turnover naturale; in più l’italo-marocchino è diffidato e dunque potrebbe davvero rimanere fuori. Modolo e Ceccaroni si piazzano davanti a Lezzerini, con Mazzocchi e Felicioli che invece agiranno in qualità di terzini.



