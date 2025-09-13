Serie B, Diretta Pescara Venezia, streaming video tv: il club retrocesso lo scorso anno ha iniziato la stagione col piede giusto (13 settembre 2025)

DIRETTA PESCARA VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Pescara Venezia, non mancano le informazioni su questo testa a testa che si è giocato prevalentemente in Serie B. Curioso il primo dato che possiamo notare: nel 2020-2021, stagione degli ultimi incroci, il Venezia ha vinto entrambe le partite senza subire gol (all’Adriatico avevano segnato Frederik Sorensen con autogol e Marco Modolo) ma in precedenza i lagunari avevano mancato il successo per otto partite consecutive, con ben sei pareggi e soltanto due vittorie a favore del Pescara, per di più sempre con il risultato di 1-0 e nel proprio stadio.

La più recente riguarda una sfida andata in scena due giorni dopo Natale, nel 2018: il Pescara di Giuseppe Pillon esplorava l’alta classifica mentre il Venezia si trovava a metà graduatoria ed era allenato da Walter Zenga, il gol decisivo era arrivato ad un quarto d’ora dal termine con Gaston Brugman. Due squadre ambiziose, anche se il loro campionato potrebbe essere diverso, sono pronte a incrociare nuovamente le armi a quattro anni dall’ultima volta: non ci resta che seguire insieme l’evoluzione di questa bella partita, accomodiamoci lasciando la parola alla diretta Pescara Venezia che sta per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA PESCARA VENEZIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pescara Venezia, potrete farlo o su Amazon (canale LaB Channel) oppure su DAZN. Stesso identico discorso per la diretta streaming.

OSPITI IN SALUTE

I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria in campionato mentre gli ospiti non hanno ancora mai preso. La diretta Pescara Venezia, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00, racconta due situazioni quasi opposte.

Il Pescara è ancora a quota zero punti, non essendo riuscito ad ottenere nemmeno un punto tra il match casalingo col Cesena e l’impegno fuori casa col Mantova. L’unica vittoria è stata in Coppa Italia col Rimini, anche se già col Parma è arrivata l’eliminazione.

il Venezia ha risposto presente sin dal primo turno di coppa nazionale dove ha superato l’ostacolo Mantova per 4-0. In campionato la prima giornata ha visto il successo per 2-1 sul Bari mentre il secondo turno è stato lo 0-0 con la Juve Stabia.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

Il Pescara preferisce il 3-4-3 con Desplanches in porta, difeso dal terzetto Brosco, Corbo e Pellacani. A centrocampo spazio per Valzania, Squizzato, Dagasso e Olivieri mentre in attacco ecco Olzer, D Nardo e Sgarbi.

Il Venezia predilige invece il 3-5-2 con Stankovic tra i pali, protetto da Schingtienne, Korac e Franjic. Agiranno come esterni Hainaut e Bjarkason mentre in mediana Doumbia, Duncan e Busio, In attacco il duo Casas e Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA VENEZIA

Il Venezia parte favorito a 1.80 nonostante la trasferta da affrontare. Il Pescara è messo a lavagna a 4.50 con il pareggio a 3.50. Gol a 1.95, No Gol a 1.80.