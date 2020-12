Diretta Pescara Vicenza/ Streaming video DAZN: incrocio per la salvezza (Serie B)

DIRETTA PESCARA VICENZA: SFIDA DELICATA

Pescara Vicenza, partita diretta dal signor Antonio Rapuano, si gioca alle ore 16:00 di sabato 12 dicembre e rappresenta dunque il primo posticipo nell’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Un match che vale tanto per la salvezza, visto che entrambe le squadre hanno una situazione di classifica pericolante: il Delfino è addirittura in zona retrocessione anche se arriva dall’importante vittoria di Ascoli, tre punti utili a rialzare la testa ma che per il momento non fanno la differenza rispetto a un pessimo avvio di stagione. Potrebbe però essere un bel trampolino di lancio per questa partita interna, contro il neopromosso Vicenza che si trova poco più avanti in classifica e che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Cosenza, non riuscendo a fare il salto di qualità. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pescara Vicenza, intanto noi possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori e analizzare così le probabili formazioni della partita.

Roberto Breda ha adottato il 3-5-2 e dunque in Pescara Vicenza vedremo Fiorillo protetto da una linea difensiva con Balzano, Bocchetti e Jaroszynski (Scognamiglio parte leggermente dietro) e due esterni che si alzano sulla linea di centrocampo e dovrebbero essere Bellanova e Nzita, in mezzo invece Omeonga, Crecco e Busellato sono ottime alternative ma ci sono Valdifiori – in regia – con Maistro e Memushaj che vanno per la maggiore, vada come vada un reparto di qualità per supportare un attacco in cui Galano e Ceter sono favoriti su Capone, Di Grazia e Bocic. Il Vicenza di Mimmo Di Carlo gioca invece con un 4-4-2 standard, nel quale Bruscagin e Beruatto sono insidiati da Zonta (terzino tattico) e Barlocco, con Cappelletti e Padella a proteggere il portiere Perina. Da Riva e Cinelli possono giocare in mezzo ma attenzione a Luca Rigoni che spera nella maglia, sugli esterni di centrocampo potremmo avere nuovamente Dalmonte e Guerra e davanti Giacomelli e Gori insidiano il posto di Meggiorini e Alessandro Marotta, che potrebbero prendersi un turno di riposo per naturale turnover.

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Pescara Vicenza, e quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 2,80 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote invece 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



