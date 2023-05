DIRETTA/ Pescara Virtus Verona video streaming tv: la prima volta all’Adriatico

DIRETTA PESCARA VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Pescara Virtus Verona: se in occasione del match di andata avevamo raccontato di una prima assoluta, adesso ovviamente possiamo dire che per la prima volta si giocherà allo stadio Adriatico, e che queste due squadre arrivano dal 2-2 con cui si è conclusa la partita del Gavagnin-Nocini. È stato davvero un bello spettacolo: nel primo tempo il Pescara si è portato in vantaggio grazie al gol di Marco Dalle Monache, ma proprio nel finale di frazione la Virtus Verona ha pareggiato con il suo veterano Domenico Danti.

Nella ripresa il ribaltone dei rossoblu veneti si è consumato appena dopo la metà del tempo, con il sinistro di Matteo Casarotto; il Pescara però, quando mancavano 10 minuti al 90’, ha trovato il guizzo giusto ancora con Dalle Monache, un calciatore che in 26 partite di campionato aveva segnato esattamente 2 gol ma che evidentemente si esalta in gara secca, visto che in Coppa Italia Serie C aveva timbrato due volte il cartellino in due apparizioni. Alla sua doppietta il Delfino di Zdenek Zeman si aggrappa per continuare la sua corsa nei playoff; tra poco il campo ci dirà come andranno le cose allo stadio Adriatico… (agg. di Claudio Franceschini)

PESCARA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Virtus Verona non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Pescara Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI CHIAMATI A VINCERE

La diretta Pescara Virtus Verona, in programma lunedì 22 maggio alle ore 20:30, racconta la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Il match d’andata ha visto le due squadre pareggiare 2-2 con i biancoazzurri passati in vantaggio con Delle Monache e prontamente pareggiati da Danti per poi ribaltarsi la situazione con i rossoblu avanti grazie a Casarotto e nuovamente Della Monache a segno.

La doppietta del classe 2005 ha fatto in modo che al Pescara, nell’imminente sfida di ritorno basti semplicemente pareggiare senza preoccuparsi di vincere a tutti i costi. Infatti in caso di doppio pareggio sarà la squadra testa di serie ad accaparrarsi il pass per il turno successivo. D’altro canto c’è del rammarico in casa Virtus Verona che poteva portarsi avanti con il risultato complessivo se solo avesse mantenuto il 2-1, rimasto in piedi fino all’80esimo.

PESCARA VIRTUS VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Virtus Verona vedono i padroni di casa schierarsi con il modulo 4-3-2-1. In porta Giacomel, difesa disposta a quattro con Ruggero, Cella, Faedo e Daffara. A centrocampo invece Tronchin e Lonardi come mezzali supporteranno Talarico così come il duo di trequartisti Danti-Gomez darà una mano all’unica punta Fabbro.

Il Pescara risponde con un classico 4-3-3 composto da Plizzari in porta e una difesa da destra verso sinistra che vede la presenza di Cancellotti, Brosco, Mesik e Milani. Nella zona nevralgica del campo Rafia, Palmiero e Kraja mentre in attacco Merola e Delle Monache sugli esterni condivideranno il reparto con Lescano.











