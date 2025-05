DIRETTA PESCARA VIS PESARO, SERVE UN’IMPRESA AI BIANCOROSSI

Gli ospiti hanno bisogno di un miracolo per passare il turno. La diretta Pescara Vis Pesaro sembra addirittura già decisa dal match d’andata, ma mercoledì 21 maggio alle ore 20:00 tutto può succedere allo Stadio Adriatico.

Nella sfida giocata il 18 agosto, la Vis Pesaro era avanti 2-0 al 15esimo grazie alle reti in apertura di Orellana e Nicastro. Sembrava tutto andare per il meglio per i biancorossi, fino a quando il Pescara si è svegliato siglando quattro gol.

Così facendo, il Delfino ora si è assicurato la possibilità di perdere addirittura 2-0 nel match di ritorno dato che con un pareggio complessivo verranno premiati i biancazzurri. La Vis Pesaro dovrà dunque vincere con almeno tre gol di scarto nei regolamentari, dato che non ci saranno i supplementari.

DOVE VEDERE DIRETTA PESCARA VIS PESARO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pescara Vis Pesaro potrete farlo attraverso Sky Sport tramite abbonamento. La diretta streaming invece è disponibile sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VIS PESARO

Il Pescara giocherà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Plizzari, difesa a quattro composta da Pierozzi, Pellacani, Lancini e Moruzzi. A centrocampo spazio a Meazzi, Squizzato e Dagasso con Merola, Ferraris e Cangiano in attacco.

La Vis Pesaro si disporrà secondo il 3-4-1-2. In porta Vukovic, protetto da Ceccacci, Coppola e Bove. Agiranno da esterni Zoia e Cannavò con Pucciarelli e Paganini in regia più Di Paola sulla trequarti Okoro-Nicastro tandem offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA VIS PESARO

La vittoria del Pescara è data a 1.82 contro i 4.15 della Vis Pesaro più il pareggio a 3.35. Segno Gol a 1.98 mentre il No Gol a 1.71.

