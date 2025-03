DIRETTA PESCARA VIS PESARO, GLI ADRIATICI NON VOGLIONO FARSI PRENDERE

Comincia sabato 15 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Pescara Vis Pesaro. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i biancazzurri vogliono tornare davanti alla Torres dopo averla ripresa in queste settimane e far loro il terzo posto solitario nel girone B 2024/2025. Gli Adriatici sono infatti quarti nella classifica della Serie C con cinquantasette punti, gli stessi posseduti pure dai sardi, ed arrivano da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali conseguita in maniera netta ed in trasferta ai danni del Pontedera. Per la squadra di mister Baldini questa partita rappresenta inoltre un’opportunità per tenere lontano le inseguitrici.

La Vis Pesaro vorrebbe al contrario ridurre il distacco maturato fino a questo momento e quindi migliorare i suoi cinquantuno punti già conquistati dall’inizio dell’annata calcistica. Un po’ in calo da qualche settimana non essendo più riusciti a trovare la vittoria, i biancorossi sono reduci dal pareggio conquistato contro il Gubbio fra le mura amiche. Dietro la squadra di mister Stellone, che non dovrebbe esserci in panchina per squalifica, l’Arezzo medita il sorpasso ed il Pineto vorrebbe invece eguagliarla in graduatoria.

DIRETTA PESCARA VIS PESARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non avrete la possibilità di recarvi allo stadio per vedere la partita dal vivo allora potrete seguire la diretta Pescara Vis Pesaro con un’iscrizione a Now Tv oppure a Sky. Guardate la sfida in streaming sulle applicazioni come Sky Go o sintonizzate la televisione sul canale Sky Sport Max.

PESCARA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Vis Pesaro ci parlano di un modulo 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Lancini, Pellacani, Crialese, Meazzi, Squizzato, Valzania, Ferraris, Alberti e Cangiano per i padroni di casa allenati da mister Baldini. Detto dei Delfini, i biancorossi del tecnico Roberto Stellone, squalificato dopo l’espulsione rimediata in settimana, partiranno dall’inizio utilizzando invece il 3-4-1-2 con Vukovic, Ceccacci, Tonucci, Bove, Paganini, Di Paola, Obi, Zoia, Tavernaro, Nicastro ed Okoro, almeno stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore.

