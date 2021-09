Diretta/ Pescara Viterbese (Serie C) streaming video tv: abruzzesi per la fuga

DIRETTA PESCARA VITERBESE: ABRUZZESI SCATENATI!

Pescara Viterbese, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Gli abruzzesi sognano già la fuga in testa alla classifica del girone B: archiviata la delusione per la retrocessione nella passata stagione, il Pescara si è calato al meglio nella nuova realtà della Serie C ottenendo tre vittorie nelle prime quattro partite di campionato, l’ultima sul campo del Montevarchi, più un pareggio che ha portato i biancazzurri a quota 10 punti, in testa in solitudine alla graduatoria.

Solo un punto invece per la Viterbese che in campionato ha perso le ultime tre, cadendo anche in casa contro il Cesena domenica scorsa. Nel mezzo il successo in Coppa Italia contro la Turris, ma gli Etruschi dovranno cambiare passo per non ritrovarsi subito invischiati nei bassifondi del campionato. Pescara vincente 3-1 il 9 ottobre 2002 nell’ultimo precedente casalingo in campionato contro la Viterbese, che non passa allo stadio Adriatico da quasi vent’anni, ultima vittoria con un secco 0-2 datata 10 settembre 2002, sempre nel campionato di terza serie.

DIRETTA PESCARA VITERBESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Viterbese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VITERBESE

Le probabili formazioni di Pescara Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Cancellotti, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, Rauti, D’Ursi. Risponderà la Viterbese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Junior; Fracassini, Calcagni, Foglia, Ricchi; Simonelli, Alberico; Capanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



