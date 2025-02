DIRETTA PETKIMSPOR REGGIO EMILIA: PER IL RISCATTO!

La diretta Petkimspor Reggio Emilia ci fa compagnia a partire dalle ore 18:00 di martedì 4 febbraio 2025: siamo a Izmir, in Turchia, e il match vale per la seconda giornata nel gruppo K di basket Champions League 2024-2025. La Top 16 non è iniziata nel migliore dei modi per Reggio Emilia che, dopo aver superato il playoff contro Bonn, ha perso in maniera netta sul parquet di Tenerife: una brutta botta che ora la Unahotels dovrà essere brava ad assorbire per inseguire la qualificazione ai quarti di finale, contando che Petkimspor ha perso allo stesso modo all’esordio ma contenendo il suo ko, arrivato per 9 punti contro Manresa.

Per quanto riguarda il momento, quello di Reggio Emilia è comunque positivo: in campionato è arrivata una bella vittoria contro Cremona e tra poco la squadra di Dimitris Priftis sarà impegnata nella Final Eight di Coppa Italia, competizione in cui l’anno scorso aveva raggiunto la semifinale eliminando la Virtus Bologna. A noi ora tocca aspettare quello che succederà nella diretta Petkimspor Reggio Emilia, intanto possiamo fare qualche altra rapida considerazione circa i temi principali che saranno portati in dote da questa importante partita di Champions League.

COME VEDERE LA DIRETTA PETKIMSPOR REGGIO EMILIA, INFO STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una vera e propria diretta tv di Petkimspor Reggio Emilia, la partita di Champions League sarà infatti garantita dalla piattaforma DAZN per i suoi abbonati, che la potranno seguire con il servizio di diretta streaming video.

La diretta Petkimspor Reggio Emilia ci presenta dunque una partita che per la Unahotels non è da sbagliare: certamente ci saranno poi altre quattro giornate nella Top 16 per sistemare la situazione, ma iniziare con due sconfitte sarebbe deleterio contando anche che le due spagnole del girone, ovvero Manresa e Tenerife, sembrano poter avere qualcosa in più e dunque inevitabilmente, per avere una chance di andare ai quarti, bisogna cominciare con il vincere entrambe le partite contro il Petkimspor e poi provare a fare il blitz contro una delle iberiche.

Adesso è difficile fare calcoli, possiamo solo dire che il compito di Reggio Emilia per la trasferta di Izmir è quello appunto di cancellare la pesante sconfitta subita all’esordio in Top 16; lungo l’arco della Champions League la Unahotels ha dimostrato di potersela giocare ma questa è una fase in cui l’asticella delle difficoltà si è inevitabilmente alzata. È stato un bene essere tornati alla vittoria in campionato, adesso Priftis e i suoi ragazzi possono prendere fiducia dal successo della scorsa settimana e ripartire anche nella competizione internazionale, in cui ci sono tutte le possibilità di arrivare in fondo.