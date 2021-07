Diretta Phoenix Suns Milwaukee Bucks/ Streaming video tv, gara-1 Nba Finals 2021

Phoenix Suns Milwaukee Bucks, in diretta alle ore 3.00 italiane della notte tra il 6 e il 7 luglio 2021, si gioca presso la Phoenix Suns Arena naturalmente di Phoenix (Arizona) e sarà gara-1 delle Nba Finals 2021, la serie di partite che assegnerà il titolo più prestigioso del basket mondiale ai Phoenix Suns oppure ai Milwaukee Bucks. Comunque vada, si scriverà una pagina di storia con la diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks: infatti la squadra dell’Arizona allenata da coach Monty Williams nella sua storia non ha mai vinto l’anello Nba e al massimo è arrivata per tre volte in finale – prima del 2021, aveva vinto la propria Conference già nel 1976 e nel 1993. Dall’altra parte, per quanto riguarda i Milwaukee Bucks, possiamo ricordare che la squadra del Wisconsin oggi allenata da coach Mike Budenholzer vanta un titolo Nba che però risale a 50 anni fa esatti, cioè al 1971, poi vinse la Conference nel 1974 ed è tornata a farlo di nuovo solo in questo 2021. La diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks ci offrirà dunque Nba Finals inedite: che cosa succederà in questa serie che sarà come sempre al meglio delle sette partite?

Alex Caruso arrestato/ Giocatore dei Lakers trovato con 50 grammi di marijuana

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE NBA FINALS 2021

La diretta tv di Phoenix Suns Milwaukee Bucks, in questa gara-1 e poi anche in tutta la serie delle Nba Finals 2021, sarà visibile in Italia in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che d’altronde da moltissimi anni è la “casa” del basket Nba in Italia. L’appuntamento per gli appassionati nottambuli del basket americano potrà essere anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

NBA/ La scarpa di Durant e le 3 stelle cadenti: ai playoff non arrivano le migliori 4

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks, possiamo rievocare brevemente il cammino di queste due squadre verso le Nba Finals 2021. In regular season Phoenix è stata seconda a Ovest e Milwaukee terza a Est. Nel primo turno è stato tutto facile per i Bucks, che hanno vinto per 4-0 contro Miami, mentre i Suns hanno avuto la meglio per 4-2 sui campioni uscenti dei Los Angeles Lakers. Le parti si sono poi ribaltate nel secondo turno, cioè nelle semifinali di Conference, dove i Phoenix Suns hanno “passeggiato” rifilando un clamoroso cappotto (4-0) a Denver che era terza a Ovest, mentre Milwaukee ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio – appunto in sette partite e dunque per 4-3 – nella sfida con Brooklyn. Siamo arrivati in questo modo alle due finali di Conference, che hanno visto i Phoenix Suns vincere per 4-2 anche contro l’altra squadra di Los Angeles, cioè i Clippers, mentre i Milwaukee Bucks si sono imposti ad Est con il punteggio di 4-2 contro Atlanta. Ora inizia la caccia all’anello più ambito…

LEGGI ANCHE:

Nikola Jokic MVP NBA 2021/ Il serbo precede Embiid e Curry: primo centro in 21 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA