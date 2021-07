Diretta Phoenix Suns Milwaukee Bucks/ Streaming video tv, gara-2 NBA Finals 2021

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS: NBA FINALS GARA-2

Phoenix Suns Milwaukee Bucks, in diretta dalla PHX Arena – anche conosciuta come Talking Stick Resort Arena – si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di venerdì 9 luglio, ed è gara-2 delle NBA Finals 2021. Siamo dunque arrivati all’ultimo atto, e per il secondo episodio della serie siamo ancora in Arizona: dopo questa partita come ormai sappiamo voleremo in Wisconsin, con i Bucks che a loro volta avranno due match sul proprio parquet secondo la formula 2-2-1-1-1. Si tratta di una finale inedita, tra due franchigie che arrivano da una stagione straordinaria ma che da tempo mancavano a questo contesto: per Phoenix le ultime NBA Finals erano arrivate nel 1993, in campo c’era ancora Charles Barkley (MVP stagionale quell’anno) e la sconfitta maturata contro i Chicago Bulls di Michael Jordan.

Milwaukee un titolo NBA lo ha vinto, ma bisogna tornare all’inizio degli anni Settanta e all’epoca di Kareem Abdul-Jabbar, grande trascinatore della squadra prima di trasferirsi a Los Angeles. Adesso, una delle due si prenderà la gloria: dopo l’epoca di Steph Curry e LeBron James, che peraltro potrebbe essere ben lungi dall’essere finita, e aspettando la rivincita di Kawhi Leonard, la diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks riassume molto bene cosa significhi il mondo degli sport americani e queste NBA Finals 2021, anche prive di grandi “firme” e piazze, resta una grande pubblicità per la lega, volenti o nolenti, e non resta che vedere come andranno le cose in gara-2.

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Phoenix Suns Milwaukee Bucks è disponibile agli abbonati della televisione satellitare: sarà infatti Sky a trasmettere l’intero programma delle NBA Finals 2021 sui propri canali, in particolare possiamo ricordare Sky Sport NBA che in questi giorni ha “traslocato” al numero 209 del decoder. In assenza di un televisore, i clienti potranno comunque seguire gara-2 anche in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS: RISULTATI E CONTESTO

Phoenix Suns Milwaukee Bucks rappresenta appunto una storia nella storia: le NBA Finals 2021 sono inedite, ma le due squadre sono qui a pieno titolo perché una ha saputo eliminare i campioni in carica dei Los Angeles Lakers e poi superare squadre sulla carta superiori – in ultimo i Clippers, pur indeboliti dall’assenza di Kawhi Leonard – e gli altri dopo aver fatto fuori Miami (la finalista 2020) vendicando l’anno scorso hanno anche eliminato Brooklyn, che tutti davano già in finale. Bisogna dire che gli infortuni hanno avuto un forte peso specifico sui playoff NBA, e che entrambe le squadre finaliste ne hanno tratto vantaggi; tuttavia sarebbe sbagliato ridurre tutto alle avversarie che si sono presentate indebolite ai turni precedenti. Giusto celebrare una stagione fantastica da parte di Chris Paul che ora, giunto al termine della carriera, potrebbe finalmente vincere il tanto agognato anello; giusto parlare di un Giannis Antetokounmpo che, dopo gli MVP di regular season e i premi di miglior difensore della stagione, è arrivato alle finali in un anno sottotraccia e nel quale è “riuscito” a far crescere la leadership di Khris Middleton e Jrue Holiday. Le due piazze sono pronte: sarebbe comunque un titolo epocale dovunque andrà a finire, non resta che scoprire come andrà gara-2 e poi fare le valutazioni di rito…



