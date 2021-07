Diretta Phoenix Suns Milwaukee Bucks/ Streaming video tv, gara-5 NBA Finals 2021

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS: PIVOTAL GAME!

Phoenix Suns Milwaukee Bucks, in diretta alle ore 3:00 italiane di domenica 18 luglio, è gara-5 delle NBA Finals 2021: pivotal game come lo chiamano oltre oceano, ovvero la partita fondamentale per indirizzare la serie perché chi la vincerà avrà il primo match point. Può ancora finire in qualunque modo, ma intanto si torna alla PHX Arena dopo le due vittorie di Milwaukee al Fiserv Forum: dunque la situazione adesso è in totale parità, siamo 2-2 e chi pensava che Phoenix avesse vita semplice, dopo le prime due gare e un quarto e mezzo della terza, si deve ricredere perché i Bucks sono finalmente entrati in gioco, spinti dalla grande voglia di Giannis Antetokounmpo e dal talento di Khris Middleton.

Jusuf Nurkic vuole comprare vaccini Covid per tutta la Bosnia/ Ma il giocatore NBA...

Anche in gara-4 il greco non ha mai fatto mancare il suo contributo, anche se poi di fatto la partita l’ha vinta il numero 22; come sempre saranno fondamentali anche quei giocatori meno “reclamizzati”, che però potrebbero far saltare il banco da una parte o dall’altra (possiamo citare Cameron Payne e Bobby Portis, ma l’eroe di gara-4 è stato Pat Connaughton). Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks per questa gara-5, aspettando che si giochi possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

VIDEO/ Milwaukee Bucks Phoenix Suns (120-100): highlights, siamo 1-2 (NBA Finals)

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2021

Ancora una volta la diretta tv di Phoenix Suns Milwaukee Bucks verrà trasmessa da Sky Sport: il canale dedicato è Sky Sport NBA (numero 209 del decoder) ma il match andrà in onda anche su Sky Sport Uno (numero 201), telecronaca come sempre affidata a Flavio Tranquillo con commento tecnico di Davide Pessina, e tutti gli abbonati – cui è riservata la visione – potranno seguire gara-5 delle NBA Finals 2021 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta Phoenix Suns Milwaukee Bucks/ Streaming video tv, gara-2 NBA Finals 2021

DIRETTA PHOENIX SUNS MILWAUKEE BUCKS: RISULTATI E CONTESTO

Rimbalzi offensivi e percentuali dall’arco: nella diretta di Phoenix Suns Milwaukee Bucks sono sempre queste le due chiavi fondamentali o comunque determinanti della serie delle NBA Finals 2021. Chiaramente poi le due squadre possono trovare il modo di vincere altrove: nell’ultimo episodio per esempio Milwaukee ha tirato con un brutto 24% dal perimetro (0/5 per Jrue Holiday, tornato a soffrire dalla lunga dopo la sparatoria di gara-3) ma ha comunque controllato 17 rimbalzi offensivi, per Phoenix sono stati appena 5 e quindi i canestri da seconda opportunità hanno fatto tutta la differenza del mondo, perché anche questa volta i Suns hanno tirato meglio (anche molto) ma hanno potuto sfruttare molti meno possessi. Dopo il doppio quarantello Antetokounmpo si è “limitato” a una partitella da 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist; i 40 li ha infilati questa volta Middleton, che nel quarto periodo è stato protagonista di una sfida all’Ok Corral con Devin Booker. Da parte sua il numero 1 di Phoenix ha chiuso con 42 punti e 17/28 dal campo, ma a tradire sono stati Chris Paul (10 punti e 7 assist, 5/13) e DeAndre Ayton, che ha sì catturato 17 rimbalzi – con 5 assist – ma ha anche segnato appena 6 punti, senza mai andare in lunetta. Siamo dunque quasi pronti a vivere gara-5 delle NBA Finals 201, come finirà Phoenix Suns Milwaukee Bucks questa volta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA