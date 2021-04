Diretta/ Piacenza Albinoleffe (Serie C) streaming video DAZN: play off possibili

DIRETTA PIACENZA ALBINOLEFFE: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Piacenza Albinoleffe, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Play off che sembrano più che mai possibili per le due contendenti, soprattutto dopo le ultime vittorie in campionato.

L’Albinoleffe divide il settimo posto a quota 50 punti col Pontedera e crede ormai da tempo alla possibilità di ottenere la post season. Una chance che il Piacenza invece si è costruito partendo dalle retrovie della classifica.

Gli ultimi risultati hanno non solo portato gli emiliani a strappare rispetto alla possibilità di farsi risucchiare in zona play out, ma li ha portati anche ad avvicinarsi a -2 dal Novara decimo e alla zona play off. L’arrivo di Scazzola in panchina ha senza ombra di dubbio permesso ai biancorossi di cambiare marcia, ma la rimonta verso i play off sarebbe davvero clamorosa considerando le difficoltà che la squadra ha affrontato per buona parte della stagione.

DIRETTA PIACENZA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Piacenza e Albinoleffe allo stadio Leonardo Garilli. I padroni di casa allenati da Cristiano Scazzola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Suljic, Visconti; Cesarini, Gonzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Nichetti, Gelli, Genevier, Gabbianelli, Tomaselli; Cori, Manconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Piacenza Albinoleffe, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.80 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.

