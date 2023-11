DIRETTA/ Piacenza Ankara (risultato finale 1-3) streaming video tv: vincono i turchi (oggi 22 novembre 2023)

DIRETTA PIACENZA ANKARA (RISULTATO 1-3): VINCONO I TURCHI

Inizia il quarto set tra Piacenza e Ankara. Out Ngapeth da zona 4, 17-17, set estremamente equilibrato, le due squadre rispondono punto a punto. Leal fuori, poi rimedia con un bel colpo da seconda linea, 18-18. Prima Lucarelli, poi errore di Piacenza al servizio, siamo sul 21-21. Perrin mura Leal, 21-22. Ulu, c’è il muro, 21-23. Termina il match, 21-15 e vittoria per tre set ad uno di Ankara. (agg. Umberto Tessier)

FINE SECONDO SET

Inizia il secondo set tra Piacenza e Ankara. Abdel Aziz, servizio a rete, 4-1. gironi out, 6-7. Ngapeth mura Gironi, 8-10, Piacenza era partita a razzo in questo secondo set, ora inizia a subire le iniziative dei turchi. Due ace consecutivi di Ngapeth, 12-15. Leal da zona 4 per il 14-19. Perrin, bella parallela, 14-20, Piacenza in grandissima difficoltà. Ace Perrin, 16-23. Piacenza sbaglia il servizio, 17-24. Arriva il punto del 18-25 di Abdelz Aziz. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PIACENZA ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Ankara non dovrebbe essere garantita, l’appuntamento infatti dovrebbe essere solo con la diretta streaming video di Piacenza Ankara sulla piattaforma a pagamento di Euro Volley TV, salvo variazioni di palinsesto.

FINE PRIMO SET

Inizia il primo set tra Piacenza e Ankara. Bel muro di Caneschi, 2-1. Ace Abdel Aziz, 9-8. Ace Abdel Aziz, 9-11, sta salendo in cattedra Aziz. Abdel Aziz sigla da seconda linea, 12-15. Lucarelli da zona 4, 13-15. Ngapeth, 13-17, sta scappando l’Ankara. Ulu, primo tempo, 14-20. Abdel Aziz da seconda linea, 18-24. Brizard sbaglia il servizio per il 19-25, turchi meritatamente avanti. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Piacenza Ankara, la prima partita per gli emiliani della Gas Sales Daiko Piacenza nella nuova edizione della Champions League di pallavolo maschile. L’anno scorso il cammino europeo della squadra di Piacenza era in Coppa CEV, infatti questa stagione segna il gradito ritorno della città in Champions League, prima volta con l’attuale società dopo i passaggi degli scorsi anni. Quanto alla stagione 2022-2023, possiamo allora ricordare che Piacenza giunse fino alla semifinale della Coppa CEV, che è la seconda per importanza a livello continentale.

Il cammino infatti terminò purtroppo contro i belgi del Roeselare a causa della sconfitta al Golden Set dopo due partite vinte entrambe per 3-0 dalla squadra di casa, poi i belgi curiosamente avrebbero perso la finale al Golden Set contro un’altra formazione emiliana, cioè Modena. Adesso però è giunto il momento di pensare solamente all’attualità: infatti i giocatori stanno davvero per scendere in campo, cediamo la parola alla diretta di Piacenza Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PIACENZA ANKARA: LE DATE

In avvicinamento alla diretta di Piacenza Ankara, possiamo dare uno sguardo agli appuntamenti degli emiliani in questo girone C della Champions League di volley maschile 2023-2024. Già settimana prossima, per la precisione giovedì 30 novembre, Piacenza sarà di scena a Lisbona contro il Benfica per la prima trasferta di questa stagione, poi la terza giornata è fissata per mercoledì 13 dicembre, quando gli uomini della Gas Sales Daiko Piacenza giocheranno nuovamente in casa contro i tedeschi del Berlino per completare la prima metà di questo girone.

A seguire, ecco naturalmente le ultime tre sfide a campi invertiti, cominciando da mercoledì 20 dicembre, quando Piacenza ospiterà i portoghesi del Benfica Lisbona per quella che sarà l’ultima partita dell’anno solare per gli emiliani nel girone di Champions League. Si passerà poi al 2024, che porterà le ultime due giornate del girone che saranno per la Gas Sales entrambe in trasferta: innanzitutto il match di mercoledì 10 gennaio 2024 per il ritorno sul campo dell’Halkbank Ankara, che stasera vedremo in Italia, mentre mercoledì 17 gennaio 2024 ecco la chiusura, quando per Piacenza ovviamente sarà la volta della trasferta a Berlino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL RITORNO IN CHAMPIONS LEAGUE

Piacenza Ankara, diretta dagli arbitri Sinisa Ovuka e Vasileios Vasileiadis con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 22 novembre 2023, si gioca naturalmente presso il Pala Banca della città emiliana per la prima giornata del girone C della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, che si appresta così ad iniziare una nuova avventura, nella quale torna protagonista la Gas Sales Daiko Piacenza dopo diversi anni di assenza. Per la precisione, questa sarà la prima volta della “nuova” Piacenza in Champions League, cioè la società fondata nel 2018 come erede di quella che in anni precedenti aveva spesso calcato i palcoscenici più prestigiosi, con la perla dello scudetto 2009.

Intanto si comincia naturalmente affrontando la fase a gironi che oggi ci propone appunto la diretta di Piacenza Ankara, primo appuntamento del gruppo che, oltre alla formazione emiliana e ai turchi dell’Halkbank Ankara, comprende anche i tedeschi del Berlino e la formazione portoghese del Benfica, che ovviamente vedremo sfidare la Gas Sales Daiko Piacenza nelle prossime settimane. Gli emiliani affrontano subito i turchi che sono la squadra teoricamente più forte del gruppo, ricordiamo che l’Halkbank la scorsa primavera eliminò la Lube Civitanova, quindi sarà fondamentale iniziare con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Piacenza Ankara?

DIRETTA PIACENZA ANKARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Ankara, possiamo notare naturalmente che il ritorno in Champions League è il premio di una ottima stagione scorsa per gli emiliani, che vide infatti Piacenza vincere la Coppa Italia e arrivare poi alle semifinali scudetto, motivo per cui insieme a Civitanova e Trento in questa stagione abbiamo in Champions League appunto gli emiliani al posto di Perugia. Eredità affascinante se si pensa al valore degli umbri, ma certamente la Gas sales può a sua volta fare molto bene nella massima competizione europea.

Globalmente, fino ad oggi Piacenza in stagione sta ben figurando, come dimostra il terzo posto a quota 13 punti nella classifica della Superlega, che sono stati frutto di quattro vittorie e due sconfitte. Debutto eccellente con il 3-0 casalingo contro il Padova e lo 0-3 esterno sul campo di Milano, poi alla terza giornata ecco un altro successo pieno contro Catania prima della sconfitta per 3-1 sul campo dei campioni d’Italia di Trento. Infine, ecco la vittoria per 3-1 contro Cisterna e la sconfitta per 3-2 a Perugia, che è valsa comunque un punto su un campo difficilissimo. Tutta pratica molto utile per un difficile ma affascinante debutto in questa avventura in Champions League con la diretta di Piacenza Ankara…











