Diretta/ Piacenza Carrarese (Serie C) streaming video e tv: per crescere ancora

DIRETTA PIACENZA CARRARESE: NESSUN FAVORITO!

Piacenza Carrarese, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.30 dallo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. Squadre chiamate a crescere ancora dopo i segnali lanciati nel turno infrasettimanale. Il Piacenza ha finalmente interrotto il suo lungo digiuno con la vittoria andando ad espugnare il campo del Livorno, una boccata d’ossigeno visto che i biancorossi non ottenevano i 3 punti dalla goleada inflitta alla Pro Sesto il 6 dicembre scorso.

La Carrarese ha provato a dare un calcio alla crisi nella trasferta di Pontedera pareggiando in rimonta e dimostrando segnali di reazione dopo un periodo che ha fatto scendere molto i marmiferi in classifica, portandoli al nono posto, staccati in maniera significativa dalle prime quattro posizioni in classifica. Al momento la squadra di Baldini punta soprattutto a ritrovare entusiasmo e convinzione, riproiettandosi almeno verso il quinto posto lontano al momento 4 lunghezze.

DIRETTA PIACENZA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Carrarese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida tra Piacenza e Carrarese presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. I padroni di casa allenati da Cristiano Scazzola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Libertazzi, Corbari, Battistini, Cannistrà; Simonetti, Suljic, Palma, Galazzi, Visconti; De Respinis, Babbi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Grassini, Borri, Agyei, Ermacora; Schirò, Pasciuti; Manzari, Piscopo, Pavone; Marilungo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Piacenza Carrarese: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.60 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.75 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

