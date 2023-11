DIRETTA PIACENZA CISTERNA/ Video streaming Rai: le parole di Andrea Anastasi (oggi 15 novembre 2023)

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: PARLA ANASTASI

Verso la diretta di Piacenza Cisterna, può sicuramente essere molto interessante rileggere le dichiarazioni di coach Andrea Anastasi al termine della partita persa dalla sua Piacenza sabato a Trento, prima sconfitta stagionale in Superlega per gli emiliani: “C’è rammarico per come abbiamo perso il primo set con tre nostri errori sul finire. Siamo in un momento delicato, abbiamo diverse defezioni e qualcuno è disponibile ma non al meglio, dobbiamo solo lavorare e cercare di fare bene le cose che sappiamo fare.

Ci sono vuole tranquillità, mercoledì (oggi, ndR) saremo ancora in campo e dobbiamo pensare solo a questo”, si può leggere sul sito Internet ufficiale della Gas Sales Piacenza. Qualche indicazione positiva è comunque arrivata anche sul campo dei campioni d’Italia in carica, come ad esempio un terzo set dominato per 16-25, adesso sulla carta arriva un impegno più abbordabile e pure con il fattore campo favorevole, siamo quindi curiosi di scoprire se Piacenza sarà in grado di riprendere subito la sua marcia, in precedenza perfetta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PIACENZA CISTERNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Cisterna sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Piacenza Cisterna, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

PIACENZA CISTERNA: PARTITA INTRIGANTE!

Piacenza Cisterna, in diretta dal Pala Banca naturalmente della città emiliana, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, come match televisivo della quinta giornata della Superlega di pallavolo maschile 2023-2024, che si disputa in turno infrasettimanale. Siamo dunque sempre più nel vivo della nuova stagione di club per il volley, ma naturalmente indicazioni già significative potrebbero arrivare dalla diretta di Piacenza Cisterna, perché la classifica di Superlega inizia a darci qualche spunto da non sottovalutare in base alle precedenti quattro giornate già andate in archivio.

La situazione vede la Gas Sales Bluenergy Piacenza già eccellente protagonista grazie a ben 9 punti, che sono stati logicamente frutto di tre vittorie a fronte di una sola sconfitta, una marcia di eccellente livello per gli emiliani, che stasera potrebbero approfittare di un turno sulla carta favorevole per migliorarsi ulteriormente. Avrà invece poco da perdere una ostica Cisterna Volley, che ha 5 punti in classifica nonostante abbia vinto una sola partita. I laziali cercheranno il colpaccio, sicuramente sulla carta hanno poco da perdere e chissà se questo aspetto possa favorirli nella diretta di Piacenza Cisterna…

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Cisterna, approfondiamo la situazione delle due squadre dopo le precedenti quattro giornate della nuova Superlega. Abbiamo già tessuto le lodi della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha debuttato con un bel successo casalingo per 3-0 contro Padova, risultato poi ripetuto nella trasferta a Milano della seconda giornata e pure contro Catania nel terzo turno, un inizio praticamente perfetto anche se sabato scorso è arrivato il primo scivolone. Perdere per 3-1 sul campo dei campioni d’Italia in carica di Trento ci può comunque stare, l’importante sarebbe ripartire immediatamente.

Naturalmente ha idee diverse il Cisterna Volley, squadra per la quale la perla è stata finora chiaramente la vittoria per 3-0 nella terza giornata contro Milano. Per il resto i laziali hanno sempre perso, portando tuttavia al quinto set sia Trento sia Padova per aggiungere altri due punti in classifica, prezioso soprattutto quello ottenuto al debutto contro i tricolori, per cui l’unica sconfitta senza punti è stato il 3-1 incassato a Catania. Potremmo quindi riassumere parlando di Piacenza favorita, ma contro una Cisterna che non è mai facile per nessuno sconfiggere: chi avrà quindi la meglio nella diretta di Piacenza Cisterna?











