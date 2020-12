Diretta Piacenza Cisterna/ Streaming video Rai: gli emiliani per i playoff (volley)

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: MATCH IMPORTANTE PER ENTRAMBE

Piacenza Cisterna, partita che sarà diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Marco Turtù, si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 dicembre presso il Pala Banca: siamo arrivati alla 14^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2020-2021, la terza di ritorno. Situazione delicata per entrambe le squadre, anche se i contesti sono diversi: la Gas Sales se non altro occupa il quinto posto in classifica (in compagnia di Monza) e dunque al momento giocherebbe i playoff che restano l’obiettivo principale, ma ha anche due partite in più di Trento che sulla carta è superiore, e con Modena che al momento si trova alle spalle non trovando il giusto ritmo. La Top Volley invece è mestamente all’ultimo posto: una sola vittoria in 12 gare e due punti da recuperare a Ravenna che è appena sopra nella graduatoria, e dunque ci sarà assoluto bisogno di provare il colpo esterno. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Piacenza Cisterna; aspettandone l’inizio possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA PIACENZA CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Cisterna è disponibile su Rai Sport + e Rai Sport: si tratta quindi della partita che viene trasmessa in chiaro sul digitale terrestre per questo turno di campionato e, senza costi aggiuntivi, in assenza di un televisore la si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone per visitare il sito o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Piacenza Cisterna tende decisamente dalla parte degli emiliani: tutto sommato la Gas Sales, pur reduce dalla netta sconfitta di Perugia, si sta comportando bene e rappresenta una realtà che può arrivare a giocare i playoff. Guardando davanti a sé la corsa viene fatta su Milano e Monza, con la possibilità di prendersi il quarto posto che le darebbe il fattore campo nel primo turno; alle spalle come detto arriva minacciosa Trento, non va sottovalutata Verona e c’è una Modena che ha giocato una partita in più e ha un punto in meno, sapeva di andare incontro a una stagione complicata ma certamente ha sempre la possibilità di risalire la corrente e prendersi una posizione più consona alle proprie ambizioni. Cisterna invece deve provare a vincere quante più gare possibile e poi sperare: al momento però la stessa Ravenna, che come lei ha un solo successo in SuperLega, ha anche giocato due partite in meno e dunque potrebbe staccarsi arrivando a riprendere Padova che si trova in terzultima posizione, la classifica inizia a non essere più corta nemmeno sul fondo e quindi per i pontini andare a cercare vittorie esterne su campi difficili sarà un obbligo da qui in avanti.

