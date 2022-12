Diretta Piacenza Cisterna/ Streaming video Rai: match equilibrato! (volley SuperLega)

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: PER I PLAYOFF!

Piacenza Cisterna sarà diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Andrea Pozzato: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 4 dicembre presso il Pala Banca, dove si gioca per la 10^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. In questo momento il match è valido per un posto nei playoff: entrambe le squadre viaggiano con lo stesso record, vale a dire 4 vittorie e 5 sconfitte, ma con la Top Volley che ha un punto in più (14 contro 13) grazie al modo in cui sono maturati i suoi risultati.

Se la regular season finisse oggi sia Piacenza che Cisterna centrerebbero la post season, ma soprattutto in questa stagione devono stare attente perché le big stanno faticando e dunque il campionato è parecchio livellato; ciò che poteva apparire scontato fino a pochi mesi fa non lo è più, dunque anche la diretta di Piacenza Cisterna andrà osservata con attenzione per scoprire quello che succederà sul parquet del Pala Banca. Mentre aspettiamo facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere…

DIRETTA PIACENZA CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Cisterna sarà garantita dalla televisione di stato: è questa infatti la partita che viene trasmessa sulla Rai, il canale di riferimento è come sempre Rai Sport + (numero 58 del telecomando) e in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video, grazie al sito o all’app ufficiale di Rai Play. Ricordiamo poi che la mobilità sarà fornita, in questo caso per i soli abbonati, anche dal portale Volleyballworld.net che manda in onda tutte le partite della SuperLega volley. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO PIACENZA CISTERNA SU RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Piacenza Cisterna ci parla dunque di una partita sulla carta equilibrata: le due squadre hanno giocato nove partite e ne hanno vinte quattro, dunque stanno viaggiando intorno al 50% di successi e questo normalmente garantirebbe l’accesso ai playoff, se non che si tratta di un campionato davvero stranissimo nel quale Perugia, che è in testa alla classifica, ha sempre vinto (10-0) mentre già la seconda forza della SuperLega, la rinata Modena, ha cinque successi e altrettante sconfitte.

La graduatoria è corta, tanto che Cisterna fino a pochissime settimane fa si giocava un posto nelle prime quattro mentre adesso è stata assorbita e rischia appunto di non entrare nella Top 8. Va poi ricordato che settimana scorsa entrambe hanno perso in casa contro delle corazzate, Piacenza è caduta al tie break contro Civitanova mentre Cisterna ha ceduto a Perugia pur vincendo un set. Adesso, non ci resta che stabilire il verdetto del campo nell’attesa diretta di Piacenza Cisterna…

