Diretta/ Piacenza Como (Serie C) streaming video tv: la capolista vuole reagire

DIRETTA PIACENZA COMO: PROVA DEL 9 PER I LARIANI!

Piacenza Como, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La capolista vuole reagire dopo l’inaspettata sconfitta interna contro l’Albinoleffe che ha rimesso in discussione una promozione in Serie B che i lariani sembravano avere in pugno dopo gli ultimi risultati. Un solo punto nelle ultime due partite disputate per il Como che ora vede la Pro Vercelli, seppur con una partita disputata in più, lontana solamente una lunghezza.

Primo posto dunque da difendere in casa di un Piacenza che nel turno infrasettimanale è rimasto scottato dalla sconfitta sul campo del Novara. Uno snodo cruciale per il campionato dei biancorossi che ora si trovano a +2 dalla zona play out e dal Piacenza quintultimo, ma con ben 3 partite in più disputate rispetto ai sardi: un quadro ancora confuso che non garantisce di certo la salvezza alla compagine emiliana, protagonista fin qui di troppi alti e bassi.

DIRETTA PIACENZA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Como sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 252 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Piacenza e Como presso lo stadio Leonardo Garilli. I padroni di casa allenati da Cristiano Scazzola scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedone, Suljic, Palma, Visconti; Galazzi, Gonzi; De Respinis. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Facchin; Iovine, Bertoncini, Solini, Dkidak; Bellemo, H’maidat; Cicconi, Gatto, Terrani; Gabrielloni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Piacenza Como ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3.60 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.35 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2.00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



