Diretta/ Piacenza Feralpisalò streaming video tv: leoni verso il podio (Serie C)

DIRETTA PIACENZA FERALPISALÒ: SFIDA COMBATTUTA!

Piacenza Feralpisalò in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda ormai lanciati verso il podio, l’ultima vittoria contro la Pro Patria e la contemporanea sconfitta del Renate ha portato la Feralpisalò a +4 sulle Pantere quarte, con l’obiettivo di chiudere al terzo posto la regular season ormai a portata di mano.

DIRETTA/ Lecco Piacenza (risultato finale 1-2): vittoria esterna dei lupi

Anche il Piacenza è ormai certo della partecipazione ai play off, dopo la seconda vittoria consecutiva messa in fila in casa del Lecco. Emiliani che hanno saputo brillare nel girone di ritorno, con risultati eccellenti anche in questa parte finale della stagione regolare. All’andata pari per 1-1 tra Feralpisalò e Piacenza allo stadio Turina, pari ma col punteggio di 2-2 anche nell’ultimo precedente allo stadio Garilli tra le due squadre, datato 25 febbraio 2012.

Diretta/ Pergolettese Feralpisalò (risultato finale 1-1): Varas risponde a Miracoli!

DIRETTA PIACENZA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Feralpisalò è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA FERALPISALO’

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Giordano; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Cesarini, Dubickas. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Pisano, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Guerra, Miracoli.

Diretta/ Piacenza Albinoleffe (risultato finale 2-1): risolve Dubickas nel recupero!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Piacenza Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00











© RIPRODUZIONE RISERVATA