DIRETTA/ Piacenza Fiorenzuola video streaming tv: sono due i derby giocati al Garilli

DIRETTA PIACENZA FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Al Garilli la diretta di Piacenza Fiorenzuola si è disputata, fino a oggi, in due occasioni e in entrambi i casi hanno vinto i lupetti biancorossi. Il primo precedente in questo stadio è un match del 14 dicembre 2014 disputato in Serie D e terminato col risultato finale di 2-0. L’altro match invece ci porta al novembre 2015, una gara terminata col risultato finale di 3-1 che vide almeno gli ospiti riuscire a siglare la rete della bandiera. Fiorenzuola non è mai riuscita a battere questo avversario nemmeno a campi invertiti.

Sul campo dei rossoneri si è giocato tre volte con due pareggi e un successo del Piacenza. Quest’ultimo è arrivato col risultato di 0-3 il 2 marzo del 2016 in Serie D. All’andata la gara è terminata col risultato di 1-1 il 14 novembre scorso. I padroni di casa l’avevano sbloccato al minuto 39 con Currarino, rimanendo poi in inferiorità numerica per il rosso a Fiorini. Nel finale la squadra ospite pareggiava grazie al calcio di rigore siglato da Dubickas. Cosa accadrà nella gara di oggi?

DIRETTA PIACENZA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PIACENZA FIORENZUOLA: SFIDA AD ALTA TENSIONE

Piacenza Fiorenzuola, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Derby piacentino, la piccola di provincia sfida la squadra del capoluogo: 9 punti avanti nel confronto il Piacenza che resta in zona play off e in un buon momento, con l’ultimo 0-3 inflitto al Renate a domicilio che ha consolidato il non posto in zona play off.

Per il Fiorenzuola 34 punti e la zona play out da tenere lontana come obiettivo primario, l’ultimo 0-3 subito in casa contro la Pro Patria ha smorzato quello che era stato un rendimento discreto per gli uomini di Tabbiani nelle ultime settimane con quattro risultati utili consecutivi alle spalle. All’andata 1-1 nel derby piacentini, nell’ultimo precedente allo stadio Garilli, il primo novembre 2015 in Serie D, Piacenza vincente col punteggio di 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Parisi, Nava, Tafa, Giordano; Munari, Castiglia, Rossi, Gonzi; Raicevic, Rabbi. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola, Danovaro, Ferri, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Arrondini, Zunno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Piacenza Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

