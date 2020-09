DIRETTA PIACENZA GROSSETO/ Video streaming tv: il duello Maio vs Moscati

Manca poco al fischio d’inizio della diretta di Piacenza Grosseto: occorre dunque andare a curiosare nei vari spogliatoio per mettere in evidenza i possibili protagonisti di questo match per la 1^ giornata della Serie C. Cominciando dunque dallo schieramento biancorosso, ecco che in casa di mister Manzo, vogliamo ora mettere in evidenza un volto nuovo nello schieramento offensivo dei lupi, profondamente rivoluzionato nell’estate. Parliamo di Francesco Maio, ex attaccante del Porto Sant’Elpidio e pure premiato capocannoniere nel girone F della stagione 2019-20 della Serie D, avendo realizzato 15 reti: è dalla punta di Benevento che certo il Piacenza vuole ripartire per questa nuova stagione in Serie C. In casa del Grosseto invece non possiamo non mettere in copertina il personaggio di Filippo Moscati, pronto a vivere la sua seconda stagione nel club toscano, da grande protagonista Ricordiamo che l’attaccante di Livorno è risultato miglior marcatore nel girone E nella passata edizione del campionato dilettanti, avendo messo a tabella ben 13 reti. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PIACENZA GROSSETO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Grosseto non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA PIACENZA GROSSETO: EMILIANI FAVORITI!

Piacenza Grosseto viene diretta dal signor Arena di Torre del Greco, e si gioca per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. La stagione della formazione emiliana è già cominciata con la sfida in Coppa Italia contro il Teramo. Ed è stato uno scivolone, visto che i biancorossi nonostante il fattore campo favorevole sono incappati in una sconfitta, 1-2, capitolando di fronte ai gol di Santoro e Pinzauti dopo aver momentaneamente riacciuffato il pari con Bruzzone. Il Piacenza lo scorso anno ha rinunciato ai play off e ora proverà a tornare ai livelli che l’hanno visto sfiorare la Serie B nel 2019. Di fronte c’è un Grosseto interessante, pronto a rilanciarsi tra i professionisti dopo la promozione dalla D, ottenuta a tavolino dopo la sospensione dei campionati. E’ il gran ritorno dei Maremmani che in anni non lontani hanno anche disputato i play off per la promozione in Serie A e ora proveranno a rilanciare le loro quotazioni nel calcio dei pro.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GROSSETO

Le probabili formazioni di Piacenza Grosseto, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli, valevole per la prima giornata del campionatodi Serie C. I padroni di casa del Piacenza, allenati da Manzo, schiereranno un 4-3-3 come modulo di partenza: Vettorel, Bruzzone, D’Iglio, Palma, Corbari, Lamesta, Babbi, Siani, Galazzi, Visconti, Simonetti. Il Grosseto allenato da Magrini scenderà in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Barosi, Raimo, Gorelli, Ciolli, Nannola; Fratini, Vrdoljak, Kraja; Pedrini; Boccardi, Moscati.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Piacenza Grosseto, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,80 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,45 volte la vostra giocata.

