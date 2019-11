Diretta Piacenza Gubbio/ Streaming video tv: i lupi sono in frenata (Serie C)

Piacenza Gubbio viene diretta dal signor Davide Moriconi, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 novembre per la quattordicesima giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. I lupi cercano riscatto: in settimana lo hanno fatto superando il turno di Coppa Italia contro l’Imolese, ma siccome la partita è finita ai rigori si è trattato di fatto e ufficialmente del quarto pareggio consecutivo, dopo i tre di campionato. Partito per la promozione diretta, il Piacenza non vince una partita da metà ottobre quando aveva regolato il Vicenza; tre punti in quattro gare che hanno nuovamente creato una classifica poco ottimale per gli emiliani. Il Gubbio arriva al Garilli forte della vittoria contro il Modena che è stata la seconda consecutiva, ma per rilanciarsi definitivamente ha bisogno di una maggiore continuità; sarà interessante scoprire se troverà oggi un buon risultato su un campo che rimane estremamente difficile da espugnare. Aspettando allora che le due squadre inizino a giocare la diretta di Piacenza Gubbio possiamo brevemente valutare quelle che sono le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Gubbio non è disponibile, ma per seguire questa partita di Serie C è come sempre disponibile il portale Eleven Sport: per un’altra stagione questa emittente ha l’esclusiva per trasmettere le gare della terza divisione di calcio, e dunque gli abbonati (o chi semplicemente volesse acquistare il singolo match) potranno avvalersi dell’opzione di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GUBBIO

Arnaldo Franzini punta sul consueto 3-5-2 per Piacenza Gubbio: davanti a Del Favero una difesa composta da Della Latta (che arretra la sua posizione), Borri e Milesi con Zappella e Nannini che dovrebbero agire sugli esterni partendo dalla linea dei centrocampisti, andando ad affiancare le due mezzali Nicco e Matteo Marotta. Davanti alla difesa viene schierato Corradi, un giocatore capace di fare il trequartista; davanti invece potremmo avere il ritorno da titolare di Cacia, pronto a prendere il posto di uno tra Sestu e Paponi ma con anche Riccardo Forte in ballottaggio. Gioca con modulo speculare il Gubbio di Vincenzo Torrente: Cinaglia, Konaté e Bacchetti davanti al portiere Ravaglia, a centrocampo Lakti e Malaccari giostreranno come interni avendo in Sbaffo il giocatore che potrebbe occuparsi della cabina di regia, anche se un vero e proprio playmaker non c’è. Le fasce saranno affidate ancora a Munoz e Zanoni, che dovranno fare arrivare palloni giocabili ai due attaccanti. Manconi e Sorrentino sono favoriti, Juanito Gomez resta un’alternativa di lusso.

QUOTE E PRONOSTICO

Piacenza Gubbio è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo questo bookmaker la squadra di casa parte nettamente favorita: c’è buona distanza tra il segno 1 per la sua vittoria, che vale 1,80 volte la somma messa sul piatto, e il segno 2 per il successo degli umbri che vi farebbe guadagnare 4,50 volte quello che avrete investito. Il pareggio, ipotesi che viene regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA