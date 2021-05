DIRETTA/ Piacenza Juventus U23, streaming video tv: 4 i precedenti del match

DIRETTA PIACENZA JUVENTUS U23: LO STORICO

Sono appena 4 i precedenti della diretta di Piacenza Juventus U23 se si considerano anche i match disputati al Moccagatta. I primi due precedenti ci portano indietro alla stagione 2018/19 quando i lupetti biancorossi si imposero sia all’andata che al ritorno. Ad Alessandria il Piacenza superò gli avversari con il risultato di 0-2. La gara in questione fu decisa dalle reti nel primo tempo di Di Molfetta e Sestu. In casa al Garilli i biancorossi si imposero 2-1 con i gol di Ferrari e Corradi, in mezzo arrivò la rete di Kastanos per il momentaneo pareggio bianconero. Nel dicembre del 2019 le due squadre si affrontarono nei quarti di finale della Coppa Italia di categoria col risultato di 1-2. I padroni di casa aprirono le danze al settimo grazie a Cattaneo con pareggio di Rafia alla fine del primo tempo e rete decisiva nella ripresa di Dany Mota Carvalho. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Renate Lucchese, streaming video tv: all'andata fu pareggio per 1-1

DIRETTA PIACENZA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Novara Como, streaming video tv: 13 i testa a testa ufficiali

PASSERELLA FINALE…

Piacenza Juventus U23, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Match che servirà solo per i saluti finali: in virtù dello scontro diretto favorevole con il Novara, la Juventus U23 è già sicura della qualificazione ai play off e dunque si giocherà la post season, obiettivo iniziale della stagione dei giovani bianconeri.

L’ultima vittoria interna contro la Carrarese ha risolto la questione per i ragazzi di Zauli che ora sfideranno un Piacenza già salvo. L’arrivo di Scazzola in panchina ha permesso agli emiliani di blindare l’obiettivo, con il Piacenza che si è garantito la salvezza matematica, traguardo tutt’altro che scontato in una stagione molto travagliata per i biancorossi. L’ultimo blitz in casa della Pro Vercelli è stata la terza vittoria nelle ultime 5 sfide dei piacentini, una continuità ritrovata che ha permesso di mettere definitivamente da parte le ansie di essere risucchiati in zona play off.

DIRETTA/ Pontedera Pergolettese video streaming tv: è solo il terzo incrocio

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Piacenza e Juventus U23 presso lo stadio Leonardo Garilli. I padroni di casa allenati da Cristiano Scazzola scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Libertazzi, Marchi, Battistini, Corbari; Gonzi, Pedone, Simonetti, Visconti; Suljic; Galazzi, Cesarini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Israel, Di Pardo, Alcibiade, Capellini, De Marino; Dabo, Leone, Peeters; Rafia; Marques, Brighenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Piacenza Juventus U23 dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 3.05, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.20 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA