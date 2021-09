Diretta Piacenza Legnago Salus/ Streaming video tv: partita molto delicata! (Serie C)

DIRETTA PIACENZA LEGNAGO SALUS: SFIDA PER LA SALVEZZA

Piacenza Legnago Salus, che verrà diretta dal signor Gioele Iacobellis, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre: lo stadio Garilli ospita una partita delicata nella 6^ giornata di Serie C 2021-2022. Il primo turno infrasettimanale della terza divisione ci presenta un incrocio che in questo momento vale la salvezza: sconfitto sul campo del Mantova, il Piacenza sta faticando come era successo nel corso dell’ultima stagione, e ha bisogno di punti per tirarsi fuori dai guai e iniziare un altro tipo di campionato, provando a esplorare la corsa ai playoff.

Diretta/ Legnago Salus Sudtirol (risultato 0-1) streaming video tv: partita rinviata!

Il Legnago Salus non ha concluso per maltempo la sua partita contro il Sudtirol; resta il pareggio del Gavagnin-Nocini l’ultimo risultato fatto registrare dai veneti, che con appena 2 punti nel girone A rischiano di staccarsi presto dal resto del gruppo. Sarà allora interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Piacenza Legnago Salus; aspettando che si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni della partita.

Diretta/ Mantova Piacenza (risultato finale 2-1): la decide De Cenco allo scadere!

DIRETTA PIACENZA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Legnago Salus è una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque riferirsi a Sky Sport 258 (disponibile in pay per view) ma resta valida la consueta soluzione di Eleven Sports, il portale che ormai da qualche anno è la casa “ufficiale” della Serie C. Il match in questo caso sarà trasmesso in diretta streaming video; per coloro che non abbiano sottoscritto un abbonamento stagionale sarà disponibile l’acquisto del singolo evento.

Diretta/ Virtus Verona Piacenza (risultato finale 1-1): Pittarello pareggia su rigore

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LEGNAGO SALUS

Due squalificati per Cristiano Scazzola in Piacenza Legnago Salus: Paolo Marchi e Tino Parisi saltano la partita, al loro posto dovremmo dunque vedere Codromaz (in difesa con Tafa e Armini, davanti a Pratelli) e uno tra Burgio e Lamesta, con la conferma di Gonzi a sinistra. In mezzo, Andrea Marino potrebbe sostituire Bobb giocando insieme a Corbani; davanti possibile turnover con Gissi candidato a una maglia, a lasciargli spazio sarebbe Rabbi mentre Suljic e Dubickas agiranno sulla trequarti.

Giovanni Colella schiera un 4-3-3 nel quale Lazarevic e Juanito Gomez possono essere titolari, sostituendo Buric e Laurenti con l’ex Verona da finto centravanti; Luca Zanetti se la gioca al centro ma deve vincere la concorrenza di Giacobbe e Salvi, sembra invece confermato Yabré a completare il settore nevralgico. Avremo poi una difesa con Milani e Bondioli a protezione del portiere Corvi, mentre Ricciardi e Ambrosini saranno i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Piacenza Legnago Salus sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 3,30 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA